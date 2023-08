La diseñadora Nancy González será extraditada a Estados Unidos para responder por contrabando

Para este 30 de agosto está fechada la extradición a Estados Unidos de la reconocida diseñadora caleña Nancy González, quien fue capturada por la Policía en julio del año pasado, por presunto concierto para delinquir y contrabando de vida silvestre.

La exitosa vallecaucana, cuyos bolsos son vendidos en las más grandes boutiques de Estados Unidos, deberá responder ante una corte de Miami por los delitos que se le imputan, así como por contrabando de pieles para producir las lujosas carteras.

González estuvo recluida durante el último año en la cárcel El Buen Pastor. Los dos hombres que fueron capturados con ella, identificados como Diego Mauricio Rodríguez y Jhon Camilo Jaramillo, ambos trabajadores de confianza, también serán extraditados por los mismos delitos.

En contexto: Estados Unidos radicó la solicitud de extradición de la diseñadora Nancy González

La extradición de Nancy González a EE. UU.

El 3 de agosto de 2022, Estados Unidos radicó ante el gobierno colombiano la solicitud de extradición de la diseñadora caleña Nancy González, luego de su captura por presunto tráfico de especies silvestres y concierto para delinquir.

Una corte del distrito sur de Florida acusa a la vallecaucana de importar y llevar vida silvestre de forma ilegal a territorio estadounidense, además de defraudar al país.

En Colombia, la Policía trabajó de la mano con autoridades europeas para determinar que González habría adquirido de manera ilegal pieles de animales en vía de extinción como serpientes pitón, ciervos y caimanes, para la fabricación de las lujosas carteras.

Al momento de su captura, la Policía de Carabineros halló en el lujoso apartamento de la diseñadora varias carteras fabricadas en piel de pitón y hasta un balón de fútbol hecho con piel de caimán.

Le puede interesar: Las figuras de Hollywood y estrellas internacionales entre los clientes de la diseñadora Nancy González

El modus operandi de González para enviar carteras a EE. UU.

Según reveló la investigación de las autoridades, la diseñadora pagaba hasta US $600 en efectivo a varias personas cada mes para viajar a Estados Unidos y llevar de a dos o tres carteras camufladas en sus equipajes.

Al parecer, González compraba los tiquetes de avión en vuelos comerciales desde Colombia e indicaba a estas personas que debían hacer pasar los bolsos como artículos personales y regalos para familiares.

Los excéntricos bolsos de Nancy González se venden en más de 300 lujosas tiendas de todo el mundo incluidas Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrod's, Tsum, Lane Crawford y Net-a-Porter.

Además, su marca es una de las más apetecidas por grandes celebridades como Britney Spears, Kris Jenner, Salma Hayek, Eva Longoria y Victoria Beckham. Aparte de esto, algunos de sus diseños han aparecido en producciones como Sex and the city y The devil wears Prada.