"Necesito que exista un acuerdo humanitario": esposa del colombiano retenido por tropas rusas

Ángel Cárdenas Montilla, un colombiano que viajó a Ucrania en medio del conflicto con Rusia, está viviendo un momento realmente angustiante. Además, su familia también se encuentra experimentando sensaciones de pánico e incertidumbre.

El hombre se unió de manera voluntaria a las tropas ucranianas, bajo la promesa de que solo iba a cumplir labores de seguridad. Pero, con el paso de los días, se dio cuenta de que estaba expuesto a ser abatido y tomó la decisión de entregarse al Ejército de Rusia.

Ayer, 6 de junio, se conoció un video en el que él estaba siendo entrevistado por el Ministerio de Defensa de Rusia. Ahí, el mundo entero se dio cuenta que Ángel Cárdenas estaba visiblemente golpeado y que, incluso, no podía abrir uno de sus ojos.

Y, aunque el hombre explicó que en Rusia le han brindado refugio y alimento desde que pudieron entender su situación, aún no se sabe cuál será su futuro. En medio de esa realidad, su esposa habló con Noticias RCN e imploró su repatriación.

“Yo necesito hablar con el canciller de Colombia en Rusia para que me colabore a llegar a un acuerdo humanitario y me lo devuelvan aquí a Cali, con nuestros hijos”, expresó la mujer.

“Él, al ver que mataron a sus compañeros, se entregó. Ahí se quitó el uniforme, la gorra y buscó a las tropas de Rusia porque quería quedar con vida para regresar con su familia”, complementó.

Ángel Cárdenas Montilla reveló que tomó la decisión de unirse a las tropas ucranianas después de que vio anuncios en TikTok en los que solicitaban a soldados voluntarios. Él, contemplando que tenía experiencia militar por haber prestado el servicio, viajó con la ilusión de obtener recursos y poderle brindar un mejor apoyo económico a su familia.

Al llegar a Ucrania, lo capacitaron especialmente en polígono y avanzadas. Después, lo hicieron permanecer en una especie de sótano para, supuestamente, no ser identificado por las tropas de Rusia.

Pero, desde que permaneció en ese territorio, fue víctima de constantes acribilladas y vio morir a su lado a muchos de sus compañeros. Esa fue la razón que lo impulsó a huir y buscar que el Ejército de Rusia entendiera su realidad.

“Yo me rendí porque no quería fallecer. Le digo a la gente que no venga porque mi experiencia no se la deseo a nadie”, declaró el mercenario colombiano ante el Ministerio de Defensa de Rusia.