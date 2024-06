"Me entregué porque no quería fallecer": colombiano que estaba combatiendo en Ucrania

Ángel Cárdenas Montilla, un colombiano de 33 años que afirmó unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, se entregó al Ejército de Rusia y fue interrogado por el Ministerio de Defensa de ese país. El hombre, que es oriundo de Cali y se encontraba visiblemente golpeado al momento de entregar su versión, reveló que fue engañado porque le prometieron que solo iba a encargarse de un rol de cuidado, pero que terminó siendo víctima de acribilladas constantes.

¿Cómo resultó el ciudadano colombiano en Ucrania?

Ángel Cárdenas le contó al Ministerio de Defensa de Rusia que, a través de TikTok, vio múltiples publicaciones en las que las tropas ucranianas comunicaban que necesitaban militares voluntarios y que él decidió viajar.

El ciudadano colombiano ya había tenido experiencia debido a que había prestado el servicio militar y, por lo tanto, se animó a postularse. En primera instancia, llegó al batallón 204 de Ucrania, pero no le hicieron contrato y fue trasladado a la brigada 59.

Ángel también le expresó a las autoridades rusas que le dieron instrucciones de polígono y de avanzadas rutinarias. Además, que le hicieron entrega de un uniforme, un chaleco, un arma, un casco, una pava y unos guantes.

Sus días eran bastante aislados porque a él y a los otros voluntarios les informaban que había drones en esa área. En ese sentido, permanecía en un sótano y solo podían salir para recibir la comida.

“Yo me rendí al Ejército de Rusia porque no quería fallecer al igual que mis otros compañeros, en ese punto me di cuenta de que Ucrania nos mintió”, sentenció Ángel Cárdenas.

“Mi familia me espera, en especial mis cuatro hijos. Le digo a la gente que no venga porque mi experiencia no se la deseó a nadie”, añadió.

¿Cómo fue el proceso de entrega a las tropas de Rusia? El ciudadano colombiano lo explicó

Ángel Cárdenas explicó que primero lo amarraron porque el Ejército de Rusia temía que se tratara de una persona que quisiera atentar contra ellos. Sin embargo, logró hacerse entender y desde ahí le brindaron un trato cordial.

“Me colocaron una manta en el suelo, me senté, me trajeron una chaqueta, me dieron comida y después me trasladaron a un cuarto. Posteriormente, me trasladaron con la cara tapada, me quedé en una base y ahí también me dieron alimento”, concluyó.

Por ahora, el ciudadano colombiano espera que su caso termine de esclarecerse con prontitud para que pueda ser enviado nuevamente a su país natal y volver a reunirse con su familia.