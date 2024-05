"No tengo nada que ocultar": vicepresidenta Francia Márquez por señalamientos en escándalo de la UNGRD

En las recientes declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en Noticias RCN, reveló que detrás de los $380.000 millones del entramado de corrupción en el interior de la institución habría una persona del Gobierno Nacional que, al parecer, era la encargada de dar las órdenes.

Del total de los dineros que habrían salido de manera irregular de la UNGRD, $200.000 habrían sifdo entregados a esta persona a la que Olmedo López hizo referencia, pero de quien no reveló su nombre.

Frente a esta situación, el senador Jota Pe Hernández, publicó en su cuenta de X una inferencia de quién podría estar involucrado en la adquisición de ese dinero, por lo que descartó a algunos miembros del Gobierno y especuló sobre la vicepresidenta, Francia Márquez y la primera dama, Verónica Alcocer; a lo que Márquez respondió exigiendo retractarse de los señalamientos en su contra.

Jota Pe Hernández señaló a la vicepresidenta en escándalo UNGRD

El senador escribió en su cuenta de X:

"Olmedo López dice que Colombia conocerá el nombre de una persona que le pidió 200.000 millones una persona con poder en el Gobierno y muy cercana a Petro. Que no es Sarabia, no es Velasco, ni Carlos Ramón".

O es Verónica Alcocer o es Francia Márquez.

En el video que acompaña dicha publicación refiere un contexto de la situación y pone sobre la mesa los nombres de la vicepresidenta y la primera dama. Aunque ahondó mucho más en las coincidencias de los últimos días de Verónica Alcocer, quien ha estado alejada de los medios y las redes sociales, estas palabras llevaron a reaccionar a Francia Márquez, quien además le hizo una advertencia al congresista.

La respuesta de Francia Márquez a señalamientos de Jota Pe Hernández

También en una publicación en su cuenta de X, la vicepresidenta se refirió a los delicados señalamientos del congresista sobre el entramado de corrupción en la UNGRD:

"Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción".

Aunque dijo categóricamente que no tiene nada que ocultar, le envió un contundente mensaje al senador que puso su nombre en tela de juicio:

No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas.

"La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos", dijo al final de su mensaje.