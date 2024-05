Concejal 'Fuchi' será investigado nuevamente por la Procuraduría, ¿por qué?

Por un presunto altercado con agentes de tránsito, la Procuraduría abrió investigación contra el concejal de Bogotá, Julián 'Fuchi' Forero.

El altercado de 'Fuchi' con la Policía

El organismo de control indicó que, en medio de un retén de la Policía, el concejal habría protagonizado un nuevo caso de ‘¿usted no sabe quién soy yo?’.

Una nueva situación polémica gira alrededor de 'Fuchi'. El concejal respaldado por la comunidad de motociclistas será investigado por un altercado ocurrido el 21 de febrero.

Forero estaba transitando junto a otros motociclistas, cuando fue detenido en un retén ubicado en la calle 13 con avenida 68. La Policía le impartió un comparendo aproximado de un millón de pesos.

La situación se viralizó en redes sociales. Sin embargo, los videos no logran presentar con claridad el motivo por el cual 'Fuchi' fue detenido. No obstante, sí se vio la forma por la cual el concejal le respondió a un uniformado, utilizando frases como “usted no sabe a quién para, gamín”.

Forero aseguró que el uniformado lo detuvo de forma irregular cuando transitaban por el lugar e impidió que el patrullero le quitara las llaves de su motocicleta.

El concejal le reclamó al policía sobre el hecho, afirmado que se trató de un abuso de autoridad a la hora de efectuar el procedimiento.

En un punto, 'Fuchi' le dijo al uniformado: "Póngame las esposas, perro, y nos arreglamos mañana con mi general". En varias ocasiones, el concejal califica al policía de "abusivo" y "gamín".

La Procuraduría investigará las causas del hecho para determinar si hubo ocurrencia de una conducta de este tipo por parte del concejal.

Segunda investigación de la Procuraduría a 'Fuchi'

Esta no es la primera investigación contra 'Fuchi'. En marzo, la Procuraduría lo investigó por haber ingresado una motocicleta en las instalaciones del Concejo de Bogotá.

Acompañado del también concejal, Ángelo Schiavenato, Forero condujo una motocicleta en los pasillos del Concejo. Todo el hecho quedó registrado en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el concejal estuvo inmerso en una reciente polémica, cuando amenazó con bloquear Bogotá. Durante una sesión con presencia de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, ‘Fuchi’ dijo que el Distrito no estaba cumpliendo con los acuerdos logrados junto a la comunidad de motociclistas. Por lo tanto, amenazó con bloquear la ciudad en caso que la situación se mantuviera.