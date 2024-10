Nuevo cruce de declaraciones entre Petro y Galán por situación de embalses en Bogotá

Este martes 22 de octubre nuevamente hubo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El tema fue la situación de los embalses que abastecen a la capital.

Desde el Fuerte Militar Larandia, en Florencia, departamento de Caquetá, el mandatario colombiano dijo que están preocupados porque una vez acabe la época de lluvias, el embalse que surte de agua potable a Bogotá podría llegar a cero.

"El mes de enero, febrero, marzo; sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable Bogotá va a llegar quizás a cero y ustedes se imaginan que tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua, esa realidad que nos puede colocar en una emergencia"

Bogotá no se va a quedar sin agua en marzo: Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá se pronunció tras las declaraciones del presidente Petro. Negó que la ciudad se vaya a quedar sin agua en marzo de 2025. Dijo además que hay que ser responsable a la hora de dar ese tipo de información sin sustento técnico.

"Ni Bogotá ni Chingaza se van a quedar sin agua en marzo del año entrante, esa afirmación no tiene ningún sustento técnico. Tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que se hacen en temas tan críticos como el manejo del agua y el acceso al agua para una ciudad como Bogotá", señaló.

RELACIONADO Recomiendan no declarar la situación de desastre por sequía en Bogotá

El alcalde también aclaró que la ciudad no se abastece de un solo embalse e indicó que el Distrito ha tomado decisiones difíciles pero correctas para enfrentar la coyuntura y siempre sustentadas con criterio técnico.

"Estamos tomando las decisiones de largo plazo para que Bogotá no vuelva a tener una situación como esta. Precisamente el comité encargado de recomendarle al Gobierno Nacional si debe decretarse o no el desastre en un caso como el de Bogotá, de manera unánime ante la información que le presentó a la ciudad y el Acueducto, determinó que no es necesario decretar el desastre".

Puntualizó en que con pánico no se va a resolver la situación sino con decisiones técnicas y con colaboración.

Recomiendan no declarar desastre en Bogotá por sequía

El Comité Conjunto Nacional para el Conocimiento del Riesgo y el Manejo de Desastres, liderado por el director de la UNGRD Carlos Carrillo, tras un riguroso análisis técnico decidió no declarar la situación de desastre en Bogotá. Sugirieron incorporar acciones para mitigar el desabastecimiento de agua.

"La conclusión a la que llegamos, además por votación unánime, es no declarar en este momento el desastre nacional, pero vamos a incluir unas acciones dentro del Plan de Acción Específico (PAE) del decreto 037", dijo Carrillo.

Explicó que esto significa buscar financiación para tomar medidas de conocimiento y reducción del riesgo ante la situación. Además, el comité señaló que "bajo las condiciones actuales, manteniendo racionamiento de agua hasta marzo de 2025 y haciendo un monitoreo constante de las medidas, no existen evidencias fatídicas para una declaratoria de desastre en Bogotá".

La entidad hizo un llamado a la población para colaborar con las medidas de ahorro ya que las decisiones futuras sobre racionamiento dependen de las condiciones climáticas y el comportamiento de consumo.