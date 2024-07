Olmedo López, Luis Eduardo López Rosero y Sneyder Pinilla no aceptaron cargos en escándalo de corrupción de la UNGRD

Este 25 de julio se está llevando a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero.

Los tres señalados se les imputan los cargos de concierto para delinquir, interés indebido de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento publico agravado.

Tanto Olmedo López, como el contratista López Rosero y Sneyder Pinilla no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.

La audiencia de medida de aseguramiento se hará de manera virtual el 7 de agosto de 2024 a las 9:00 a. m.

Lo que dijo Olmedo López sobre la imputación de cargos

Olmedo López, exdirector de la UNGRD y una de las principales figuras del escándalo, aseguró que no se acogía a los cargos señalados por la Fiscalía.

Sin embargo señaló que se pondrá a disposición de la justicia cuando se lo soliciten. El exfuncionario aseguró que no aceptaba los cargos debido a que se encontraba adelantando un principio de oportunidad.

"Me encuentro adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en ese orden dela cuerdo que se está adelantando, en el momento no me allano a los cargos", aseguró Olmedo López.

Luis Eduardo López Rosero no aceptó cargos por escándalo de corrupción en la UNGRD

El contratista Luis Eduardo López Rosero testigo clave dentro del proceso de investigación del millonario escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

López Rosero tampoco aceptó los cargos y aseguró que estaba buscando negociar con la Fiscalía.

"No acepto los cargos en tanto que espero llegar a una negociación con la Fiscalía General de la Nación, reparando, por supuesto, a quienes se hayan visto afectados con esta situación, no solo patrimonial, sino moralmente", aseguró el señalado.