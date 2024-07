Ricardo Bonilla se defiende tras señalamientos por caso UNGRD: “Los delincuentes son otros”

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López; la Fiscalía salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Andrea Muñoz, fiscal delegada, dijo en su intervención que el ministro Bonilla presuntamente estuvo implicado en el escándalo de corrupción con el contrato de carrotanques de la UNGRD.

Al parecer, Pinilla habría coordinado con María Alejandra Benavides, asesora de ministro, contratos para atender situaciones en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. No obstante, el propósito de estos negocios presuntamente tenía otros intereses, concretamente en direccionarlos a beneficios para congresistas.

La fiscal también dijo que, el exdirector del Dapre y actual director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, habría dado la orden de pagarle coimas a los presidentes de Senado y Cámara de ese momento, Iván Name y Andrés Calle respectivamente.

A Name presumiblemente se le entregaron $3.000 millones bajo la intermediación de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Con respecto a Calle, se le habrían dado $1.000 millones.

El ministro Bonilla se pronunció al respecto en su cuenta de X, asegurando que sus actos se defienden solos.

“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo de recursos públicos”, aseguró el jefe de cartera.

El funcionario del Gobierno dijo que se han confundido los “mecanismos de la hacienda pública con actos ilegales”, por lo cual es necesario hacer una investigación rigurosa.

Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos.