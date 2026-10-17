Operativo contra disidencias de las Farc en Meta dejó un muerto y tres capturados, entre ellos alias Junior Rojas

Un nuevo operativo del Ejército Nacional contra las disidencias de las Farc dejó como resultado un presunto integrante de esta organización muerto y otros tres capturados en el municipio de Puerto Rico, Meta.

Nuevo operativo contra las disidencias en el Meta

Entre los detenidos se encuentra alias Junior Rojas, señalado de ser el segundo cabecilla y responsable de las finanzas de una estructura criminal.

La información fue compartida por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la intervención militar estuvo dirigida contra el grupo conocido como Marco Aurelio Buendía, perteneciente a la facción de las disidencias liderada por alias Calarcá.

La operación, denominada ‘Decisiva’, fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, con el objetivo de debilitar las capacidades operativas y financieras de esta organización ilegal que mantiene presencia en diferentes sectores del departamento del Meta.

¿Quién es alias Junior Rojas?

De acuerdo con lo informado por mandatario, alias Junior Rojas resultó herido durante el procedimiento y posteriormente fue capturado por las autoridades.

El señalado cabecilla sería el encargado de coordinar actividades de extorsión contra comerciantes y empresarios, además de ejercer control sobre la producción de sustancias ilícitas en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico.

Incautan armas de las disidencias en el Meta

Durante el operativo, los uniformados también incautaron dos armas cortas, dos armas largas, 274 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano.

Tras dar a conocer los resultados, el jefe de Estado aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales.

“Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado”, manifestó.