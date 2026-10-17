CANAL RCN
Colombia

Operativo contra disidencias de las Farc en Meta dejó un muerto y tres capturados, entre ellos alias Junior Rojas

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el operativo se dirigió contra la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
07:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo operativo del Ejército Nacional contra las disidencias de las Farc dejó como resultado un presunto integrante de esta organización muerto y otros tres capturados en el municipio de Puerto Rico, Meta.

Nuevo operativo contra las disidencias en el Meta

Entre los detenidos se encuentra alias Junior Rojas, señalado de ser el segundo cabecilla y responsable de las finanzas de una estructura criminal.

Gobierno revela detalles del bombardeo en Catatumbo contra disidencias de ‘Calarcá’
RELACIONADO

Gobierno revela detalles del bombardeo en Catatumbo contra disidencias de ‘Calarcá’

La información fue compartida por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la intervención militar estuvo dirigida contra el grupo conocido como Marco Aurelio Buendía, perteneciente a la facción de las disidencias liderada por alias Calarcá.

La operación, denominada ‘Decisiva’, fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, con el objetivo de debilitar las capacidades operativas y financieras de esta organización ilegal que mantiene presencia en diferentes sectores del departamento del Meta.

¿Quién es alias Junior Rojas?

De acuerdo con lo informado por mandatario, alias Junior Rojas resultó herido durante el procedimiento y posteriormente fue capturado por las autoridades.

El señalado cabecilla sería el encargado de coordinar actividades de extorsión contra comerciantes y empresarios, además de ejercer control sobre la producción de sustancias ilícitas en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico.

Incautan armas de las disidencias en el Meta

Capturan en Santander a alias Emilio Zapata, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc
RELACIONADO

Capturan en Santander a alias Emilio Zapata, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Durante el operativo, los uniformados también incautaron dos armas cortas, dos armas largas, 274 cartuchos de diferentes calibres, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano.

Tras dar a conocer los resultados, el jefe de Estado aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales.

“Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado”, manifestó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Más de 40 personas estarían secuestradas en el Catatumbo: ocho casos se reportan en Ocaña

Santa Marta

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

Medellín

Joven de 18 años habría sido lanzado por otro sujeto desde un piso alto tras una discusión en Medellín

Otras Noticias

Atlético Nacional

Lucas González reveló por qué James Rodríguez no viajó a Tunja

Lucas González explicó en rueda de prensa por qué no llevó a James Rodríguez a Tunja.

EPS

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

Al menos 600.000 usuarios de la Nueva EPS en Boyacá se han visto afectados por la medida adoptada por el hospital debido a la falta de pago.

Epa Colombia

Pareja de Epa Colombia habló de su regreso a casa y dejó un mensaje de esperanza

Francia

Periodista fue increpada durante disturbios en París: video

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo