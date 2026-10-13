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Gobierno revela detalles del bombardeo en Catatumbo contra disidencias de ‘Calarcá’

El hecho se registró en la noche del sábado 10 de octubre y entre los fallecidos hubo una adolescente de 16 años.

Bombardeo del Ejército en Catatumbo.
Bombardeo del Ejército en Catatumbo. Foto: Ejército.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 13 de 2026
06:42 a. m.
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El Ministerio de Defensa entregó detalles acerca del bombardeo que se efectuó contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá Córdoba.

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La operación se llevó a cabo a las 10:00 p.m. del sábado 10 de octubre por parte de las fuerzas militares contra el Frente 33 de las disidencias en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Una adolescente entre los fallecidos

De acuerdo con lo mencionado por el ministerio, los objetivos fueron identificados previamente. Además, en la planeación se contemplaron medidas enfocadas en proteger a la población civil bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.

En este punto, las autoridades identificaron campamentos, un búnker y áreas en donde se preparaban explosivos.

Tras el bombardeo, los uniformados ingresaron a la zona para el respectivo registro. Tres de ellos quedaron heridos producto de la activación de un campo minado.

El balance oficial presentado por la cartera fue que cuatro miembros del Frente 33 fallecieron: tres hombres y una mujer. Sumado a ello, Medicina Legal reveló que la mujer correspondió a una menor de 16 años que estaba en “función continua de combate”.

Incautación de material de guerra

Otros resultados clave fueron: la incautación de 10 fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores y más de 3.860 cartuchos de diferentes calibres; la localización de tres campamentos capaces de albergar a 36 disidentes, tres áreas para preparar explosivos y el búnker.

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La región del Catatumbo es una de las más afectadas por el conflicto armado. La Defensoría ha registrado los hechos ocurridos desde el 16 de enero de 2025, cuando escaló la violencia entre los grupos criminales.

Aparte del Frente 33, operan el Bloque Magdalena Medio de las disidencias también y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las estructuras han sido responsables de desplazamientos, homicidios, secuestros y múltiples ciclos de violencia.

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