Las 3 razones clave de los taxistas para ir a paro este miércoles

El gremio de taxistas desde hace algunas semanas había advertido sobre la posibilidad de entrar a un paro indefinido a partir del miércoles 22 de febrero para manifestar su inconformidad sobre las condiciones laborales.

Desde la agremiación expresaron la posibilidad de una salida concertada y desde el Ministerio de Transporte se estableció una mesa de diálogo para llegar a acuerdos.

El encuentro se dio este martes 21 de febrero, sin embargo, los representantes del gremio de taxistas decidieron retirarse porque no hubo la presencia del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Minas.

Las razones para el paro

Los taxistas exigieron la presencia de funcionarios de estas tres carteras, porque sus peticiones y reclamos están directamente relacionados con estos sectores.

Entre las solicitudes de los taxistas está que no haya un aumento del precio del combustible, la regulación de las plataformas de transporte como Uber, Cabify, Indriver o Didi y que se les aplique un régimen sancionatorio para impedir su circulación.

Pero el ministro de Transporte Guillermo Reyes, quien asistió a la mesa de diálogo, comentó que el objetivo no estaba dado en impedir que ellos realicen el paro, pero dejó en claro que "no vamos a permitir bloqueos" y se van a utilizar grúas para no permitir afectaciones en la movilidad.

¿Cuáles serán los puntos de concentración?

El gremio de taxistas ya han anunciado algunos de los puntos en los que planean focalizar sus concentraciones. De esta manera se ha conocido que para este miércoles 22 de febrero se pueden esperar afectaciones en la movilidad en los principales aeropuertos del país y otros puntos que ya han sido confirmados.

Bogotá:

Avenida cali con calle 26

Inmediaciones del aeropuerto El Dorado

Calle 13 con carrera 37, frente a la Secretaría de Movilidad

Calle 80 en la salida hacia Siberia

Calle 13 en el reconocido sector de El Playón

Monumento de Banderas

Portal Tunal

Portal del 20 de Julio

Portal del Norte

Medellín:

Variante de Caldas a la altura de la regional en empalme con Sabaneta

Centro comercial Mayorca

Autopista Norte entre Copacabana y Niquía

Túnel de Oriente

Túnel de Occidente

Cali: