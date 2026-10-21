“Parte de las tradiciones”: Armada sobre el brindis del presidente con integrantes de la Cúpula Militar

La Armada Nacional salió al paso y respondió a las críticas de las que han sido blanco integrantes de la Cúpula Militar, en redes sociales, tras conocerse una serie de fotografías en las que sostienen en alto un vaso con ron ‘Defensor’, del conglomerado ‘Dominio de la Espriella’.

Las imágenes fueron tomadas en la visita del presidente, Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, al buque ARC 24 de julio, durante un consejo regional en San Andrés.

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Sectores de oposición cuestionaron la aparición de los uniformados, incluyendo al comandante de las Fuerzas Militares y al comandante de la Armada, mientras parecía estar bebiendo, junto al mandatario.

El artículo 76 de la Ley 1862 de 2017, sobre las normas de conducta del militar colombiano, establece como “falta gravísima” el “consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio o portando armas de dotación oficial, munición o explosivos”.

La respuesta de la Armada:

En un comunicado de prensa publicado en la tarde del martes, 20 de octubre, la Armada explicó que el día en que se tomaron las fotografías, “se realizó un brindis protocolario, en estricto cumplimiento de las tradiciones navales establecidas en el Reglamento de Ceremonial Marítimo”.

De acuerdo con la institución, “el brindis”, en la tradición marinera, “trasciende el acto de elevar una copa: representa un homenaje a las generaciones de marinos que han defendido nuestras aguas”.

La tradición, según el comunicado, “constituye una expresión solemne de respeto, fraternidad y camaradería” y reiteraron que:

Este “acto se desarrolló en un contexto estrictamente protocolario e institucional, en observancia de las tradiciones navales y en homenaje a un acontecimiento de especial significado para la Nación”, como la presentación de las líneas de base del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus demás islas.