"No estamos presentando negocios hechos desde el Estado": Gustavo Petro sobre reformas

Este 14 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a unas marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país, y al final de la jornada, el mandatario se dirigió ante varios ciudadanos en la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño para dar un discurso de socialización y pedagogía de las reformas de su Gobierno.

El mandatario salió desde el balcón de la Casa de Nariño acompañado de su esposa, Verónica Alcocer, y una de sus hijas. Hizo un especial énfasis en la importancia de las personas que lo apoyaron en las urnas en el 2022, y quienes lo siguen apoyando en "el Gobierno del cambio".

"El cambio no es posible sin el pueblo (...) Lo que se hizo fue volver al pueblo, gobierno, volver al pueblo, poder", sostuvo Petro.

Añadido a esto, Petro hizo referencia a las diferentes crisis que hoy enfrenta el mundo, incluyendo la crisis climática, y resaltando que "hoy la humanidad enfrenta su verdadera extinción".

Las reformas del Gobierno

Gustavo Petro procedió a hablar sobre las reformas que plantea su Gobierno, tanto en materia de salud, económica y de educación, haciendo alusión al cambio que estas traerían para las personas.

"Las reformas pretenden que un joven o una joven pueda ir a la universidad si quiere. Significa que un viejo o vieja pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir" resaltó el mandatario.

El presidente explicó además que las reformas y el cambio "significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral y que no tenga que ser acosada laboral y sexualmente para prorrogar un contrato de tres meses".

Respecto a la reforma a la salud que fue radicada en días pasados, el mandatario añadió que está "significa que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda tener la visita rutinaria de un médico o médica que le pueda tomar la presión a la mujer embarazada, o pueda atender al niño o la niña en su desnutrición".

"Con esa simpleza es que así se enmarcan las reformas. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y nos llevó a ser uno de los países más desiguales del mundo", sostuvo Petro.