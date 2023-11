Presidente Petro calificó de "injusto" el fallo de la Corte de tumbar el artículo sobre la deducción de regalías

Luego de la importante decisión de la Corte Constitucional de Colombia frente a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en la que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías establecida en el artículo 19 del documento aprobado en año anterior, el mandatario respondió al fallo del Alto Tribunal.

“Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías”, publicó el mandatario en su cuenta de ‘X’.

Artículo 19 significaba gran porcentaje del recaudo tributario

Este artículo, según los cálculos del Gobierno, era una medida que representaba más de $5 billones en ingresos, de los $20 billones que se esperaban recaudar en total. Así entonces, la eliminación de la no deducibilidad de las regalías podría tener un impacto cercano a los $3,8 billones en los ingresos tributarios para el país, necesarios para desarrollar los ambiciosos objetivos del plan de Gobierno para los siguientes años. Al respecto, el mandatario declaró “injusta” esta decisión y expuso su argumento frente a las regalías.

“Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo”

Explicación de presidente Petro sobre por qué las regalías no deberían ser deducibles

En esta misma publicación el mandatario procedió a explicar sus razones del por qué continúa en firme con su posición de la necesidad del artículo y lo cataloga de “injusto” con la ciudadanía.

“Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”.

Adicionalmente, según el mandatario la caída de este artículo es un retroceso en el fortalecimiento de economía fósil, de la cual la humanidad bebería escapar para sobrevivir y atenta contra el fin del país en la transición energética.