Peligro y persecución en Neiva (I): pistas que identificaron a banda de delincuentes

La inseguridad desbordada se había convertido en la piedra en el zapato de comerciantes y personas del común en Neiva. Los robos a mano armada se convirtieron en el denominador común en los últimos meses. Peligrosos delincuentes se apoderaron de la zona e implementaron un mecanismo criminal que azotaba diariamente.

Cuando la única opción es obedecer las órdenes y el desespero se apodera de los ciudadanos, no hay otra alternativa que identificar, ubicar y perseguir al hampa

La Policía de Neiva confirmó que se han identificado más de 220 actores criminales en toda la jurisdicción. "Los tenemos analizados desde cada una de las diferentes comunas".

La delincuencia desbordada en Neiva

La delincuencia en Neiva no es propia, es una situación que se repite en todo el país y parece no tener freno. Los antisociales no respetan lugar, género, hora ni condición social. Atacan en manada y lo que menos les importa es la integridad de las víctimas.

El equipo de especiales de Noticias RCN estuvo en Neiva para conocer la forma como actúan las bandas dedicadas al hurto y el desafío que se ha convertido para las autoridades capturarlos e impedir que sigan causando terror en la ciudadanía.

Los establecimientos comerciales se convirtieron en blanco perfecto para los criminales. Son distintos los casos que ha quedado registrados en cámaras de seguridad y que terminaron por ser piezas clave para que las autoridades enfocaran sus esfuerzos en atacar un mecanismo delincuencial sumamente preparado.

Robos en Neiva que se convirtieron en pieza clave

Uno de los casos de hurto que para la Policía fue una pieza clave para dar con los perpetradores actos delictivos ocurrió una mañana, específicamente a las 6:27, cuando una joven empleada del sector salud se alistaba para ir a su trabajo, pero tres hombres, en dos motos, en diez segundos, de manera violenta le arrebataron sus pertenencias.

Otro hecho que hace parte de la investigación fue el que vivió Fredy Perdomo

Me amenazaron con un revólver en la cabeza

La historia de Fredy Perdomo relata que fueron dos minutos de intenso pánico en el local que desde hace treinta años ha forjado con esfuerzo. Ese día conoció la humillación de ser víctima de un robo.

Los delincuentes que entraron a su tienda estaban dispuestos a todo, no median consecuencias. Se llevaron el producido, sembraron el terror y pusieron a Fredy a pensar en la posibilidad de cerrar su negocio para no estar a merced de bandas organizadas y altamente letales.

Asimismo ocurrió en una tienda de donde acaba de salir una mujer que vio cara a cara el peligro. Dos hombres sin quitarse los cascos de las motocicletas ingresaron al lugar, ella vio algo, pero no alcanzó a advertir a nadie y salió corriendo para protegerse.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que uno de los hombres amenaza y somete al empleado que está haciendo aseo, lo tira al piso y lo hace poner boca abajo. Prosiguen interceptando a la administradora que fue obligada a entregar más de 15 millones de pesos. En un minuto y 49 segundos, la banda de cuatro hombres y una mujer logró su objetivo.

La pista que permitió desmantelar a delincuentes en Neiva

El coronel Domingo Alfredo López explicó que se trata de "una dinámica social compleja en el entendido que las diez comunas de Neiva tienen diferentes tipos de afectaciones en seguridad".

La alerta en contra del hampa en Neiva está en su máximo nivel. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, solo en el mes de julio se presentaron 695 robos a personas, 43 a residencias y 25 a locales comerciales para un total de 763 eventos delictivos.

Asimismo se confirmó que en la ciudad las comunas 6, 8, 9 y 10, registran la mayor problemática relacionada con hurtos

"Actualmente Neiva tiene una característica especial con sus estructuras delincuenciales ya que son unas GDCO, grupos delincuenciales que se acoplan entre ellos mismos. Son grupos entre tres, cuatro, cinco personas que se vinculan ya sea por su grado de familiaridad o porque se conocen de alguno de los lugares o barrios eso lo que hace es que se unan y vayan y cometan las distintas modalidades de hurto", indicó Óscar Fabian Quelal Acosta, jefe de la Sijín en Neiva.

¿Quiénes eran los delincuentes que azotaban Neiva?

Se hacían llamar 'Los Duendes' y pese a que ocultaban sus rostros con cascos y tapabocas dejaron pistas importantes en el lugar de los hechos, una de ellas llamó poderosamente la atención:

Quien se llevaba el dinero este sujeto tenía una mano paralizada. Una mano quieta

Después de un intenso seguimiento, integrantes de la banda fueron ubicados, sorprendidos y presentados ante la Fiscalía por agentes de la Sijin de Neiva.

Al momento de ser capturados, la Policía comprobó la dificultad en la movilidad de la mano de uno de ellos y que el jefe de la banda tenía tan solo 21 años. Junto a alias Duende, también cayeron Randy, Poloche y alias Conny, tres jóvenes que apenas superaban la mayoría de edad.

"Es de gran relevancia para la ciudad de Neiva porque es que eran unos actores criminales que dinamizaban una economía ilícita y generaban mucho miedo en la comunidad entonces gracias a un trabajo de nuestra Policía Judicial, nuestra Sijín articulado con la Fiscalía se logró hacer una investigación que permitió la captura y salida de circulación de esas cuatro personas que efectivamente afectaban lo que es la seguridad ciudadana", concluyó el coronel.