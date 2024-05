VIDEO | Santiago Moreno dio una asistencia en una jugada 'de locos' en la MLS

El miércoles pasado, Portland Timbers recibió a San Jose Earthquakes para disputar un duelo válido por la fecha 13 de la Major League Soccer. Los dirigidos por el recordado Phil Neville se impusieron por 4-2 en Providence Park, luego de protagonizar una espectacular remontada. Santiago Moreno dio la asistencia del último gol, en su partido 101 con el equipo de Oregón.

'The Timbers' logró cortar una racha negativa, pues venía de perder sus últimos tres partidos: 3-2 vs. Los Ángeles FC, 2-0 vs. Charlotte FC y 1-2 vs. Seattle Sounders. Sin embargo, reclamar los tres puntos fue una tarea maratónica y tuvo que sobreponerse a una desventaja de dos goles.

Los comandados por el estratega peruano Luis González tuvieron un gran arranque. Al 31', Amahl Pellegrino venció el arco custodiado por Maxime Crépeau y adelantó a la visita. Tres minutos después, Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Armando Maradona, amplió la ventaja y el panorama era desolador en Portland.

Portland Timbers y su gran remontada contra San Jose Earthquakes

Neville logró enderezar el camino en el entretiempo y su equipo encaró el complemento con otra disposición. Bruno Wilson fue expulsado y dejó diezmados a los 'goonies'. Al 74', Evander da Silva Ferreira convirtió de penalti y logró el descuento para motivar a todos sus compañeros. Seis minutos después, Jonathan Javier Rodríguez, el héroe de la noche, estableció el empate. Al 90', Felipe Mora anotó desde los 'doce pasos' y desató la locura en el Providence Park.

Al 90+10', William Yarbrough cobró un tiro libre y Tanner Beason logró habilitar a Carlos Akapo. El defensor español remató y Cristhian Paredes alcanzó a bloquear el disparo. Eric Miller despejó el peligro y Moreno le ganó la posición a Carlos Gruezo. El exjugador de América de Cali habilitó a Rodríguez, quien liquidó el compromiso. Diego Chará también fue titular.

El extremo caleño, de 24 años, llegó a 18 asistencias con el equipo estadounidense. Cabe resaltar que en la temporada 2023/24 lleva tres goles y el mismo número de 'pasegoles'.

Santiago Moreno y su asistencia en el Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes