Plenaria del Senado aprueba la Ley Jineth Bedoya para atender de manera efectiva las denuncias de violencia de género

La plenaria del Senado aprobó este martes la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que busca establecer protocolos claros y obligatorios para que los funcionarios públicos atiendan de manera efectiva las denuncias de violencia de género.

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“Yo llevo 26 años sufriendo una constante revictimización. Hoy no fue la excepción… Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada y así sigo ejerciendo el periodismo porque creo en este país”, expresó la periodista Jineth Bedoya en su intervención durante la plenaria.

Bedoya agradeció el respaldo de los congresistas que votaron a favor del proyecto: “Gracias a cada uno de ustedes que ha creído en este proyecto de ley y que hoy la convierten en una ley porque es para salvar la vida de las mujeres y las niñas. La ideología de género no salva vidas. Esta ley sí salva vidas.”

La periodista, reconocida por su lucha contra la violencia sexual y por los derechos de las mujeres, subrayó que su compromiso seguirá intacto: “Yo regresaré al periodismo y seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar ninguna otra mujer lo enfrente en este país… no es hora de callar.”

El respaldo de la Defensoría para su aprobación

Horas antes del debate, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Senado para aprobar el proyecto en su cuarto y último debate. La entidad destacó que la ley establece un programa obligatorio de capacitación en violencias contra las mujeres y enfoque de género para servidores públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas.

Según la Defensoría, la iniciativa responde a una problemática persistente: muchas mujeres víctimas de violencia enfrentan nuevas formas de afectación durante sus procesos de denuncia y acceso a la justicia. Por ello, el proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales y garantizar respuestas sensibles y acordes con los estándares de derechos humanos.

Capacitación obligatoria en enfoque de género

La entidad acompañó el trámite legislativo desde el segundo debate en la Cámara de Representantes y reiteró que esta ley constituye un instrumento clave para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos de las mujeres.