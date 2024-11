Las víctimas hablan de la designación de exparamilitares como gestores de paz

En la lista hay varios nombres polémicos, como Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 o Hebert Veloza García alias HH.

En A lo que Vinimos estuvieron el comisionado de Paz, Otty Patiño, y una víctima de los paramilitares, Rossy Pérez.

Comisionado, ¿por qué darles este estatus de gestores de paz a estos criminales?

O.P.: “No es exactamente un estatus, es una posibilidad para hacer con ellos un plan que desde luego tenemos que contarlo con cada uno de ellos para ver cómo aportan a un proceso. Nos interesa que el proceso se cierre”.

¿Cómo van a garantizar que digan la verdad?

O.P.: “Es uno por uno y desde luego vamos a tener el apoyo de organismos, gente que participaba en la Comisión de la Verdad y que trabajaron en tema de restitución de tierras. Gente que conoce muy bien y también las víctimas”.

¿Por qué Hernán Giraldo, un hombre que violó a decenas de niñas y que lo expulsaron de Justicia y Paz, querría confesar sus crímenes?

O.P.: “Quiere confesar otros crímenes, diferentes de los que están bajo la jurisdicción ordinaria, serán los cometidos como jefe paramilitar".

“Por supuesto que me puedo comprometer a que no a ser un terreno de impunidad ni de excarcelación de nadie. Soy un hombre profundamente comprometido con la legalidad en Colombia”.

Rossy, ¿cómo recibe esta noticia?

R.P.: “Es algo ilógico. Uno no logra asumir que nuestros victimarios, quienes nos han causado tanto dolor hoy día y sin resarcir ni siquiera decir la verdad de lo sucedido y, en nuestro caso, sin haber dicho dónde están los restos de mi hermano”.

¿Por qué cree que el Gobierno está ignorando a las víctimas?

R.P.: “Yo fui una de las muchas colombianas que apoyó este Gobierno porque era un cambio que se veía tan hermoso para las víctimas, pero veo con gran decepción que nuevamente tienen la batuta los victimarios y nosotros las víctimas no tenemos voz, no aparecemos en el radar de los diálogos”.

RELACIONADO Exjefe paramilitar condenado a prisión por falso testimonio para favorecer a un exsenador

¿Cómo es la historia de su hermano?

R.P.: “Él fue reclutado para trabajar con los paramilitares en el área urbana del Cesar. A última hora dijo que no quería más. El señor ‘Jorge 40’ le da la orden al señor 1010 para que lo asesinara”.

“Le he solicitado muchas veces al señor ‘Jorge 40’ que diga la verdad y que entregue los restos para darle cristiana sepultura, no solamente a mi hermano, sino a otros jóvenes. Hasta hoy, no ha tenido la decencia de mirarme de frente y decir que lo va a hacer”.