El emotivo reencuentro con familiares del policía que estuvo perdido por 16 días en selva del Chocó

Sobrevivir 16 días a la dureza de una selva como la del Darién, en el Chocó, se dice fácil, pero vivirlo es otra cosa y eso es lo que cuenta el policía Aníbal Toscano, quien se perdió cuando salió a buscar leña para cocinar algo junto a sus compañeros.

Después de caminar muchos kilómetros, el uniformado logró tener contacto con una comunidad que lo puso a salvo y este martes 6 de junio se reencontró con su familia y su testimonio es sorprendente.

Policía reapareció después de 16 días

“Comencé a espantar las moscas… yo no me he muerto todavía sigo vivo no me van a comer vivo”, decía en su cabeza el uniformado.

Desde el 21 de mayo, día en el que se perdió en las selvas del Darién mientras buscaba leña para cocinarle a sus compañeros, esa misma selva que se traga a miles de migrantes lo acechó, lo confundió y lo envolvió hasta hacerse invisible.

El uniformado se trataba de orientar con el eco de los helicópteros y las huellas que dejan las rutas de migrantes. “En los árboles dormía para asegurarme porque en varias partes encontré huellas de animales salvajes, de leopardos, de cerdos salvajes”.

Pero ese tapete verde que lo arropó no fue del todo su enemiga. Ese ecosistema vivo le quitó el rumbo, pero lo alimentó: “Con un cangrejo diario que comía eso me sostenía más o menos para caminar hasta las cuatro de la tarde”, señaló.

Su cuerpo se debilitó, pero la fe de volver, de ver a su familia, de reencontrarse con sus compañeros lo mantuvo en pie. En esas dos semanas perfeccionó su técnica para trepar árboles, la misma que sin saber lo iba a ayudar a salir vivo.

Toscano es de las pocas personas que puede contar una historia de supervivencia como esta y su familia y su institución lo saben.

“Es un guerrero de Dios. Solamente la fe mueve montañas y muchas gracias”, manifestó su esposa en el emotivo encuentro.