Mineducación explica por qué el Icetex se ha demorado en hacer los giros

Recientemente se han conocido denuncias de estudiantes universitarios de Colombia que aseguran que el Icetex no ha hecho los giros correspondientes para poder matricularse para el próximo semestre. Al respecto se pronunció el ministro de Educación, Daniel Rojas, y explicó qué es lo que hay detrás de la mencionada demora.

El jefe de cartera aseguró que sí hay recursos disponibles, pero que la demora en la entrega del dinero, es por un retraso de los giros desde el Ministerio de Hacienda.

“Por circunstancias de reorganización de los giros, de reprogramación de los giros, el Ministerio de Hacienda ha retrasado 400.000 millones de pesos, intuyo porque ha priorizado los giros de la emergencia u otra circunstancia. Pero esa reprogramación no quiere decir que no estén los recursos”, aseguró Rojas.

¿Qué pasa con la vigencia del presupuesto del Icetex para 2025?

Respecto al dinero disponible para el 2025, el ministro Rojas aseguró que hay cierta duda sobre estos dineros debido a que el Congreso de la República no aprobó la ley del presupuesto para el próximo año.

“Lo cual obliga al gobierno a sacarlo por decreto y a no discutir con el mismo Congreso cuáles deben ser las adiciones o movimientos presupuestales, no conocemos tampoco proposiciones de ningún congresista de la oposición que haya presentado para aumentar los recursos presupuestales del Icetex”, aseguró Rojas, quien era director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Además, el ministro Rojas se refirió a las acusaciones que referían que él presuntamente quería “marchitar” el Icetex. Afirmaciones que calificó de descabelladas.

“Esa reprogramación [de los giros] no quiere decir que no estén los recursos, como se ha dicho de manera desinformante en redes sociales, mucho menos que haya una pretensión de marchitar el Icetex, lo cual me parece descabellado”, aseguró Rojas.

Anteriormente, apenas se conoció la situación financiera de varios estudiantes por la falta de giros, el ministro Rojas respondió a quienes lo acusaron de intentar marchitar la entidad estatal.

“¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA”.

Vale la pena aclarar que el Icetex establece que el presidente de la Junta Directiva de la entidad es el ministro de Educación, es decir Daniel Rojas.

¿Cuántos estudiantes se están viendo afectados por la falta de giros del Icetex?

Noticias RCN pudo conocer las denuncias de varios estudiantes que estaban presentando dificultades para matricularse al próximo semestre de su carrera universitaria, a lo que algunas instituciones educativas les han respondido que esto se debe a que no les han llegado los giros correspondientes desde el Icetex.

Se estima que debido a la situación puede haber cerca de 200.000 jóvenes perjudicados.