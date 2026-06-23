On Vacation brilla con cuatro premios LATAM Digital 2026

Los Premios LATAM Digital se han consolidado como el evento más relevante para la transformación digital, la innovación y el marketing en toda la región. En su edición 2026, celebrada recientemente en el exclusivo Club El Nogal de Bogotá, el certamen demostró ser más competitivo que nunca. Se evaluaron más de 724 postulaciones de altísimo nivel, provenientes de 17 países diferentes, que compitieron arduamente a través de 14 pilares estratégicos y 63 categorías especializadas.

Este exigente contexto subraya la magnitud del logro alcanzado por la compañía colombiana. Compartir escenario y ser galardonada junto a gigantes de la industria internacional como Johnson & Johnson, JetSMART, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Ministerio de Turismo de República Dominicana y Seniors Frogs de México, demuestra claramente que el ecosistema digital del turismo colombiano está compitiendo a la vanguardia mundial y marcando tendencias.

Sostenibilidad e innovación: Los galardones de On Vacation

El rotundo éxito de On Vacation no fue producto del azar, sino el resultado directo de una estrategia integral minuciosamente enfocada en el usuario, la tecnología y el entorno. La cadena hotelera destacó notablemente en diversas áreas, llevándose a casa cuatro codiciados trofeos que marcan un verdadero hito en la industria nacional:

Primer Puesto en Marketing de Influencia con Propósito: Otorgado gracias a la campaña colaborativa “Un Viaje al Paraíso”, desarrollada estratégicamente junto a la aerolínea JetSMART.

Otorgado gracias a la campaña colaborativa “Un Viaje al Paraíso”, desarrollada estratégicamente junto a la aerolínea JetSMART. Primer Puesto en Transformación con Impacto Sostenible: Un reconocimiento a su destacada iniciativa medioambiental y de impacto social continuo denominada “Amazonas, Creado para Ti”.

Un reconocimiento a su destacada iniciativa medioambiental y de impacto social continuo denominada “Amazonas, Creado para Ti”. Segundo Puesto en Uso de Inteligencia Artificial en Turismo: Premiando su veloz y eficiente adaptación a las nuevas tecnologías para revolucionar la experiencia de servicio al viajero.

Premiando su veloz y eficiente adaptación a las nuevas tecnologías para revolucionar la experiencia de servicio al viajero. Tercer Puesto en Monetización de Contenido Digital: Destacando su alta rentabilidad, optimización web y aguda visión de negocios dentro del competitivo ecosistema online.

"Un Viaje al Paraíso": Impacto positivo y real en San Andrés

Uno de los pilares que más llamó la atención y logró cautivar a los jurados expertos de los Premios LATAM Digital 2026 fue, sin duda, la campaña “Un Viaje al Paraíso”. Esta iniciativa va mucho más allá del simple marketing transaccional o la venta de tiquetes.

Su objetivo central es promover activamente un modelo de turismo verdaderamente responsable en la isla de San Andrés, uno de los destinos más queridos, pero también más frágiles de toda Colombia. Al centrarse en fortalecer el impacto positivo de la actividad turística directamente en la economía local, On Vacation demuestra que es enteramente posible atraer a miles de viajeros mientras se protege celosamente el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades anfitrionas.

El futuro del turismo en Colombia impulsado por Inteligencia Artificial

La profunda integración de herramientas tecnológicas emergentes ha dejado de ser una simple promesa a futuro para convertirse en una tangible realidad operativa dentro de la organización. Al obtener uno de los primeros lugares en la categoría de Inteligencia Artificial (IA), la cadena hotelera evidencia cómo los algoritmos y la automatización pueden ser motores poderosos para optimizar procesos internos, personalizar los viajes a medida y anticiparse con exactitud a las necesidades de los turistas digitales.

Con estos excepcionales resultados obtenidos en la capital, On Vacation reafirma públicamente su compromiso inquebrantable de seguir impulsando iniciativas de alto impacto. El gran ganador de la noche no fue solo la empresa colombiana, sino los miles de viajeros que cada año disfrutan de experiencias seguras, innovadoras y memorables en los destinos más extraordinarios y mágicos de Colombia.