Presidente Petro anunció nuevo discurso desde el balcón y pidió a gremios que lo acompañen el Día del Trabajo

En el marco de la clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal, realizada en la Universidad Nacional, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para que distintos sectores lo acompañen en el que sería un nuevo discurso desde el balcón de la Casa de Nariño.

Petro pide a gremios acompañarlo en discurso por el Día Internacional de los Trabajadores

La convocatoria del mandatario tendría lugar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

“Ojalá el 1 de mayo me permita, ministra del Trabajo, asomarme al balcón de nuevo con el pueblo trabajador. No solo el pueblo de los sindicatos, sino ese hombre y mujer que todos los días madrugan para trabajar, que no están en ninguna organización, que los pueden echar dentro de un mes, que acosan sexualmente – a las mujeres –, tanta gente que se sacrifica para sacar una familia adelante en las peores circunstancias y condiciones laborales”, manifestó el mandatario.

Así las cosas, el jefe de Estado convocó a distintos sectores para manifestarse en contra de las malas condiciones laborales.

“Me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia: no queremos más esclavismos, queremos dignidad laboral”, fueron las palabras del mandatario.

El llamado del presidente Petro para que hayan manifestaciones en Colombia

Solicitó a la sociedad salir a manifestarse y garantizó que durante su gobierno no se levantarán fusiles ni se lanzarán gases contra los jóvenes y agregó que no hay posibilidad de hacer un cambio en Colombia “si nos dejan solitos dentro del palacio frío de Nariño o en los salones del Congreso de la República”.

“No es una sociedad muerta la que queremos; inmóvil. Lo que queremos es que el pueblo colombiano asuma las posibilidades que este momento político de la historia del país abren. No tenemos un Gobierno que va a levantar fusiles o gases lacrimógenos contra los ojos de la juventud, no tenemos un Gobierno que le va a decir a su fuerza pública: disparen contra la población porque nos asustan sus manifestaciones, para nada. Lo que queremos es que surjan las manifestaciones, que la sociedad se mueva”, dijo.