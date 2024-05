El presidente Gustavo Petro solicitó crear estatutos para víctimas y desminadores de la Fuerza Pública

Este 2 de mayo, el presidente Gustavo Petro estuvo en el Carmen de Bolívar participando en la entrega de la subregión de Montes de María como un territorio libre de sospecha de contaminación por minas antipersonal.

Y, en el momento de su alocución, le pidió a Iván Velásquez, ministro de Defensa Nacional, establecer dos estatutos de ayuda. Uno para que las víctimas de las minas antipersonales puedan tener una mejor calidad de vida y otro para reconocer la labor de los desminadores del Ejército Nacional.

¿Qué dijo exactamente el presidente Gustavo Petro acerca de estos dos estatutos?

“En las personas civiles o militares que han sido afectados, que cuando sucede un hecho de estos pierden completa o parcialmente su capacidad laboral, tenemos que ver el tema de salud, de la atención permanente y lo mejor de las prótesis porque la tecnología va variando en el tiempo y las víctimas deben ir mejorando sus condiciones de vida desde el punto de vista físico”, inició afirmando el máximo mandatario.

Pero, también reconoció que merecen una ayuda económica para que puedan satisfacer todas sus necesidades y ninguno de sus derechos se vea vulnerado.

“Las personas que quedan en condición de discapacidad por estos hechos deben tener una ayuda del Estado, que hay que crear si no existe. Se tiene que buscar su lugar de habitación, sus condiciones laborales, si no pueden realizar las que antes tenían, de tal manera que se puedan transformar para que no muera la actividad laboral que es la que permite que se pueda vivir con dignidad”, agregó.

Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro indicó que los funcionarios que se dedican a desactivar las minas merecen un estatuto laboral porque se dedican a labores de alto riesgo y, en la mayoría de las ocasiones, comprometen su vida.

“Hay que hacer la tabla de la cantidad de personas dedicadas a esto y sus tiempos de servicio. Debe haber una prima de riesgo que tenga un impacto en la vida pensional o lo que en el Ejército se llama retiro”, enfatizó.

El presidente Gustavo Petro también les entregó medallas militares a integrantes de la Armada de Colombia

Durante la jornada en el Carmen de Bolívar, el presidente Gustavo Petro, el ministro Iván Velásquez, el comandante general Helder Giraldo y Francisco Cubides, comandante de la Armada, le otorgaron la medalla “soldado profesional Wilson de Jesús Martínez Jaraba” al personal de desminado humanitario de la Armada de Colombia.

Asimismo, le entregaron un diploma a Carlos Torres, alcalde del Municipio del Carmen de Bolívar y a Manuel Berrio, secretario de Seguridad del departamento de Bolívar.