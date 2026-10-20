Presupuesto de la Nación incluyó 26.500 millones de pesos para esterilizar animales en Colombia

Un hito histórico ha sido celebrado por la comunidad animalista en el país ya que, por primera vez, se incluyó recursos para los animales dentro de un Presupuesto General de la Nación.

Así lo dio a conocer la senadora animalista Andrea Padilla, quien habló sobre la importancia de empezar a ejecutar el programa de su autoría que busca controlar la natalidad de los animales de compañía, eliminar el maltrato y mitigar los riesgos para la salud pública.

Presupuesto de la Nación incluyó a los animales de Colombia

Según la senadora del partido Verde, por primera vez se incluyeron recursos dentro del Presupuesto General de la Nación para una acción concreta en pro de los animales. 26.500 millones de pesos serán destinados para iniciar la ejecución del Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos, creado por la ley Esterilizar Salva de la misma congresista.

Dicha inclusión del rubro se dio gracias al aval por parte del ministro de Hacienda tras radicarse más de 800 proposiciones de los parlamentarios. Solo una veintena de estas lograron el respaldo, de los cuales hace parte la proposición de la senadora Padilla.

“Logramos que se aprobaran 26.500 millones de pesos para iniciar la ejecución del Programa Nacional de Esterilización. De manera que, se está haciendo el milagro”, aseguró la senadora.

Así mismo, la congresista hizo énfasis en el compromiso que el Gobierno actual ha asumido para lograr la sustitución total de los vehículos de tracción animal en todo el territorio nacional.

“Hay un compromiso del Gobierno por buscar el recurso para que se implemente la sustitución en cabeza del Ministerio de Transporte. Por supuesto, también estamos en ello”, finalizó.

¿En qué consiste el Programa Nacional de Esterilización?

Gracias a la ley 2374 de 2024, se logró la creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros que beneficiará a estos animales sin hogar, de poblaciones vulnerables, albergados por fundaciones u hogares de paso y los animales de las familias de los grupos A,B y C del Sisbén.

La implementación del programa se realizará a través de las unidades móviles quirúrgicas y puntos fijos para evitar las barreras en el acceso de todas las poblaciones. Este se implementará por medio de las Alcaldías Municipales.

“Los alcaldes ya no podrán decir que no hay plata porque el presupuesto, o más bien el dinero, vendrá de la Nación. Ministerio de Hacienda entregará al Ministerio de Ambiente, quien recibirá en un fondo cuenta y ese recurso bajará a las alcaldías municipales para la implementación de Esterilizar Salva. Clave la veeduría ciudadana”, explicó Andrea Padilla.