Congresistas solicitaron disminuir el monto del Presupuesto General de la Nación para 2025

A través de una carta enviada al Gobierno Nacional, varios congresistas hicieron una propuesta para reducir el monto del Presupuesto Nacional para el 2025 y se refirieron a la aprobación de una reforma tributaria para añadir 12 billones de pesos a los recursos disponibles para el próximo año.

“Disminúyase el monto previsto en el artículo 2 del referido proyecto de ley en doce billones de pesos moneda legal ($12.000.000.000.000), quedando el monto destinado a gastos o ley de apropiaciones en un total de quinientos once billones siete mil ciento treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cuatro pesos moneda legal ($511.007.132.456.704), valor que es igual al del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital presentado en el artículo primero del referido proyecto”, se puede leer en la propuesta que lleva la firma de Efraín Cepeda, presidente del Senado.

La carta fue enviada con varias firmas de congresistas que apoyaron la solicitud del senador Cepeda.

¿Por qué el Congreso solicitó que se disminuyera el monto del Presupuesto General de la Nación de 2025?

Según la misiva enviada por los diputados, el proyecto de ley enviado por el Gobierno contempla un monto que asciende a los 523 billones de pesos, monto del cual 12 billones “están sujetos a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento”.

El congreso considera que esta repartición genera incertidumbre para la aprobación del presupuesto ya que en el artículo de presupuesto de rentas y recursos de capital se establece un monto de más de 511 billones de pesos lo que no concuerda con el artículo de presupuesto de gastos que establece una cifra superior a los 523 billones de pesos.

“Resulta incoherente aprobar un monto de presupuesto de gastos superior al de ingresos, vulnerando los principios del presupuesto de sostenibilidad fiscal, planificación y coherencia macroeconómicas”, asegura la carta enviada por los diputados.

De igual forma, señalan que el presupuesto adicional de 12 billones de pesos se puede añadir mediante una herramienta legislativa que permita sumar esa cantidad al presupuesto para 2025.

“No es pertinente, la aprobación de una partida presupuestal tan grande de manera separada sin planificación adecuada, adicionalmente, tampoco los congresistas deben ser presionados para aprobar leyes con el fin de no descompletar el Presupuesto General de la Nación”, justifica el Congreso.

Efraín Cepeda niega la posibilidad de tramitar una reforma tributaria en el Congreso

Al término de la reunión con el presidente Gustavo Petro realizada el pasado 5 de septiembre, Efraín Cepeda, aseguró que le expresó al mandatario que no había posibilidad de que el Congreso votara una ley de financiamiento o reforma tributaria sin debate.

“Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y lo que saliera de la tributaria lo hiciéramos presupuesto adicional. No soy irresponsable con el país de encabezar una reforma que no conocemos y que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad”, aseguró el presidente de la Cámara Alta del Congreso.