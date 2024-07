Procuraduría vigilará investigación que adelanta la Cancillería contra Armando Benedetti

La procuradora general aseguró que “vigilará de cerca” la investigación que la Cancillería adelanta contra el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por presunta agresión contra su esposa Adelina Guerrero.

Margarita Cabello, procuradora general, aseguró que respeta el trámite que realiza la oficina de control disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, advirtió que, dependiendo del desarrollo, tomará la decisión de ejercer el traslado de las pruebas por poder preferente.

En conversaciones con la Cancillería, ellos determinaron abrir la respectiva investigación disciplinaria para lo cual estamos diligentes a vigilar y, luego que ellos avancen un poco en la investigación, tomaremos la decisión si ejercemos o no el poder preferente.

El pasado 28 de julio, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció la apertura de investigación disciplinaria contra Benedetti por estos hechos: “Se informó a control interno disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzaran en lo que su competencia corresponde”.

A su vez, el ministro requirió al embajador para que explique “en qué situación administrativa se encontraba a la fecha del permiso tramitado para trasladarse a España”, lugar donde presuntamente se cometió la agresión.

Desde que estalló este escándalo, Benedetti ha negado los señalamientos en su contra. El embajador aseguró que se encuentra en proceso de divorcio, pero ha mantenido un perfil discreto por sus hijos.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar. Por el bien de mis hijos, seré prudente.