Cancillería abre investigación disciplinaria a Armando Benedetti por presunta agresión contra su esposa

El canciller Luis Gilberto Murillo dio a conocer las medidas que se tomarán por la presunta agresión que habría cometido el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Armando Benedetti, contra su esposa.

"Se informó a control interno disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzaran en lo que su competencia corresponde", informó el canciller tras anunciar la apertura de una investigación por la presunta agresión.

De igual forma, la Cancillería solicitó detalles de este asunto para analizar y determinar las actuaciones que se deberían seguir: "De conformidad se recopiló toda la información mérito de ese expediente para aperturar la investigación disciplinaria correspondiente".

Murillo también dio a conocer que "se le requirió a Benedetti explicar en qué situación administrativa se encontraba a la fecha del permiso tramitado para trasladarse a España".

La Cancillería le informó a la Procuraduría sobre la investigación disciplinaria. "Vamos a seguir este proceso y tomar decisiones rápidamente", concluyó Murillo.

Benedetti fue señalado de presuntamente agredir a esposa Adelina Guerrero. Los hechos habrían ocurrido semanas atrás, cuando ambos se encontraban en España.

A través de X, el embajador negó esta situación y aseguró que se encuentra en un proceso de divorcio, del cual ha querido mantener discreción.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar. Por el bien de mis hijos, seré prudente.