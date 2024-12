Procuraduría destituyó e inhabilitó a exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años a David Curtidor Argüello, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), por entregar documentos con contenidos que no correspondían a la realidad para acreditar su experiencia al momento de postularse al cargo.

“El ente de control demostró que el 14 de noviembre de 2023, Curtidor Argüello se posesionó en el cargo de manera irregular e indebida, pues no pudo demostrar los 76 meses de experiencia profesional relacionada, exigidos para desempeñar el empleo”, aseguró el Ministerio Público.

Exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes entregó certificación de una empresa familiar

Además, el ente de control señaló que Curtidor habría entregado una certificación de experiencia laboral que no correspondía con el tiempo real y que además había sido emitida por una empresa familiar.

“El exfuncionario presentó una constancia expedida por la sociedad Ecoca Ltda., una empresa de su entorno familiar dedicada a la producción, distribución y venta de productos a base de coca, que se registró hasta el 28 de diciembre de 2005 y, no obstante, entregó una certificación que hacía constar que desde el año 2000 se había vinculado a ella”, aseguró la Procuraduría.

Además de ello, y según la Procuraduría, el exfuncionario tenía conocimiento que la mencionada empresa no tenía roles formales y aún así permitió que el certificado se emitiera respecto a labores que no siempre desempeñó y que no tenían un despliegue de alto nivel como el cargo de director de una entidad de orden nacional.

“A juicio del Ministerio Público el comportamiento del exdirector estuvo encaminado a defraudar el ordenamiento jurídico, con lo cual afectó injustificadamente el deber funcional y el principio de moralidad que debe cumplir cualquier funcionario”, aseguró el ente de control.

¿Qué es el Fondo Nacional de Estupefacientes?

El FNE fue creado en 1920 por la ley 11, en la cual se regulaba la importación y la venta de “drogas que forman hábito pernicioso”. Dicho fondo tiene tres funciones: