Procuraduría insiste en simulacros antes de evacuar a comunidades para encender turbina de Hidroituango

A las posturas encontradas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) entre las autoridades nacionales y los responsables del proyecto Hidroituango se sumó una nueva voz de alerta.

Se trata de la Procuraduría General de la Nación, quien, a través de un escrito, le solicitó al gobernador de Antioquia, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, y al gerente ambiental y social de EPM, realizar simulacros para verificar los procesos de reacción ante un evento contrario a lo que se espera.

“Consideramos no solo conveniente, sino imperativo, efectuar simulacros y simulaciones para verificar la validez y funcionamiento de los PGRD, EMRE, PEC, SAT y demás procedimientos, protocolos y equipos que permitan reaccionar con prontitud y diligencia en caso de presentarse un evento de poca probabilidad de ocurrencia, pero de altas consecuencias como sería un eventual fallo de presa o de cualquier estructura crítica del PHI”, se lee en el comunicado.

Dice el documento firmado por la procuradora delegada Tatiana Oñate que solo cuando se tenga verificado el alistamiento de la respuesta, cualquier orden de evacuación se tiene que realizar con base en la evidencia. Desde Zipaquirá, el consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, se refirió al tema.

"Cuando EPM nos asegure que están dadas las condiciones, el Gobierno entenderá que se pueden dar las pruebas", indicó Velasco.

De acuerdo con la Unidad DE Gestión del Riesgo y Desastres, 15 municipios en tres departamentos, Antioquia, Sucre y Córdoba, resultarían gravemente afectados ante una eventual falla de la represa.

EPM asegura que no es necesario evacuar

Hay puntos de coincidencia y discordia, a la vez, coinciden en que lo prioritario es la integridad y la vida de las personas que habitan en estas comunidades aguas abajo, pero por otro, el gerente general de Empresas Públicas Medellín, Jorge Andrés Carrillo, dijo que no es necesario evacuar, pues asegura que el proyecto en este momento es seguro, punto que Javier Pava director y representante del Gobierno Nacional está en contra, pues insiste y da las indicaciones para que sí haya evacuaciones en esta zona.

‘‘EPM va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es privilegiar las vidas, hoy vamos a demostrar como el proyecto no está en un nivel de riesgo mayor, al contrario, todos los protocolos y todas las pruebas que hemos propuesto tienden es a disminuir el riesgo, nosotros no tenemos ningún tipo de temor, por eso estamos acá, incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren porque no tenemos ningún tipo de temor’’, indicó Carrillo.