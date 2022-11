Hay opiniones divididas sobre la evacuación de los municipios aledaños a Hidroituango

Ya comenzó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para lo que sería la evacuación de las comunidades aledañas a Hidroituango previo a la entrada en operación de las dos primeras turbinas.

Dicha reunión comenzó con una hora y media de retraso en el Coliseo de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia, Antioquia donde hicieron presencia delegados de los gobiernos locales, el director de Gestión del Riesgo Nacional, delegados departamentales y locales, el gerente de EPM, Cruz Roja y representantes de la Policía y el Ejército que serán claves para las evacuaciones de los próximos días.

Hay puntos de coincidencia y discordia a la vez, coinciden en que lo prioritario es la integridad y la vida de la personas que habitan en estas comunidades aguas abajo, pero por otro, el gerente general de Empresas Públicas Medellín, Jorge Andrés Carrillo dijo que no es necesario evacuar, pues asegura que el proyecto en este momento es seguro, punto que Javier Pava director y representante del Gobierno Nacional está en contra, pues insiste y da las indicaciones para que sí haya evacuaciones en esta zona.

‘‘EPM va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es privilegiar las vidas, hoy vamos a demostrar como el proyecto no está en un nivel de riesgo mayor, al contrario todos los protocolos y todas las pruebas que hemos propuesto tienden es a disminuir el riesgo, nosotros no tenemos ningún tipo de temor, por eso estamos acá, incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren porque no tenemos ningún tipo de temor’’, indicó Jorge Carrillo, gerente general EMP.