Procuraduría abrió indagación preliminar contra Laura Sarabia por caso de Marelbys Meza

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra Laura Sarabia por el interrogatorio a Marelbys Meza en sótanos del Edificio Galán, adscritos a la Presidencia de la República y ubicados frente a la Casa de Nariño.

La procuradora Margarita Cabello dijo: “Ya se debe estar emitiendo el auto de apertura en este momento”.

Meza, exniñera del hijo de Sarabia, afirmó en entrevista con la revista Semana que fue interrogada irregularmente.

El relato de Marelbys Meza

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted”, aseguró Meza.

“Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, agregó la mujer.

Citada a debate en el Congreso

Después, El representante a la Cámara Óscar Villamizar (Centro Democrático) citó a debate en el Congreso de la República a Sarabia.

“Es de suma gravedad pues no solamente se trataría de una flagrante violación de derechos humanos y judiciales de la víctima, sino que involucra a varios altos funcionarios, y funcionarios de seguridad, quienes, con su aquiescencia, permitieron el abuso de poder”, dice el documento firmado por Villamizar, en el que le pide a David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, que cite a debate de control a la jefa de gabinete en el Capitolio Nacional.

Por su parte, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que manifestó: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”.