Procuraduría pone la lupa sobre licitación de $1,4 billones para medicamentos de la Policía

La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento una licitación por 1,4 billones de pesos que adelanta la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para garantizar el suministro de medicamentos a los integrantes de la institución.

El organismo de control analiza la posibilidad de convocar una mesa técnica para revisar a las empresas que participan en el proceso e identificar posibles riesgos jurídicos o afectaciones al patrimonio público.

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La revisión ocurre en medio de un cambio temporal en la dirección encargada del procedimiento. El coronel Alexander Obando, quien estaba al frente de Sanidad y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para el desarrollo del proceso, salió a vacaciones entre el 3 de octubre y el 4 de noviembre, un periodo que coincide con fechas clave para la adjudicación del contrato.

Durante su ausencia, fue designado como encargado Carlos Alirio Fuentes Durán, quien actualmente afronta una investigación disciplinaria relacionada con su desempeño anterior como director de esa dependencia.

La Procuraduría busca revisar a los proponentes

En un documento conocido dentro de las actuaciones preventivas, la Procuraduría plantea la posibilidad de realizar una mesa técnica para examinar a las empresas interesadas en quedarse con el contrato de suministro de medicamentos.

El propósito de esta intervención, según el texto, es avanzar en “la obtención y análisis de información” e identificar riesgos de vulneración del ordenamiento jurídico o de afectación al patrimonio público.

El organismo también contempla la posibilidad de formular observaciones, recomendaciones, advertencias o exhortos de carácter preventivo, de acuerdo con los hallazgos que se produzcan durante la revisión.

La licitación tiene un valor de 1,4 billones de pesos, por lo que el seguimiento busca establecer si el procedimiento se desarrolla bajo las condiciones legales correspondientes.

El encargado afronta una investigación disciplinaria

La designación de Fuentes Durán coincide con una investigación disciplinaria en la que también figura Juan Pablo Blanco Sierra. El expediente busca determinar si, durante los periodos en que ambos ejercieron como directores de Sanidad de la Policía, incurrieron en conductas disciplinariamente relevantes relacionadas con el proceso de formalización laboral y el rediseño institucional de la planta de personal.

Esta investigación no corresponde, según la información disponible, a una determinación de responsabilidad por la licitación de medicamentos.

Ahora, la Procuraduría está a la espera de la información solicitada a la Policía Nacional sobre el proceso contractual. La entidad deberá atender los requerimientos del organismo de control, pues un eventual incumplimiento podría dar lugar a consecuencias disciplinarias.

Por ahora, el seguimiento busca establecer si existen riesgos que deban ser advertidos antes de que avance la adjudicación de uno de los contratos más cuantiosos de la institución.