Primicia | Procuraduría le pone la lupa a billonario contrato de Air-e con empresa china

La Procuraduría adelanta una investigación sobre un contrato que podría alcanzar los $2 billones y que involucra a la empresa Air-e, actualmente intervenida.

Entre las personas vinculadas al proceso se encuentra Edwin Palma Egea, exministro de Minas y Energía del gobierno de Gustavo Petro.

El análisis incluye el contrato, sus anexos y la documentación que la entidad solicitó a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos. La Procuraduría busca establecer cómo se negoció y se estructuró el acuerdo, qué actualizaciones recibió y qué decisiones se tomaron en cada administración.

¿Qué hay detrás del billonario contrato de Air-e y la empresa china?

La preocupación radica en que el negocio podría tener efectos financieros y operativos sobre Air-e, y sobre la prestación del servicio.

La próxima semana, el Ministerio Público pedirá información adicional para precisar las condiciones del negocio.

El objetivo de la investigación es rastrear las decisiones y evaluar los riesgos y eventuales responsabilidades.

No hay sanciones aún por el contrato al que le pusieron la lupa

Hasta el momento, la Procuraduría no ha anunciado ninguna sanción ni ha concluido que el contrato sea irregular.

La investigación se encuentra en fase preliminar, enfocada en el esclarecimiento de los hechos y la recopilación de información que permita determinar si hubo alguna irregularidad en la negociación o firma del acuerdo con la compañía china.

La situación de Air-e ha generado preocupación en la costa Caribe, donde la empresa presta el servicio de energía eléctrica a millones de usuarios que han enfrentado problemas de facturación y calidad del servicio en los últimos años.