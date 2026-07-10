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VIDEO | Momento exacto en el que detona el atentado explosivo contra patrulla de Policía en Popayán

Las imágenes dejan ver cuando los dos uniformados resultan heridos tras la explosión que se registró en plena vía pública.

Policía Metropolitana de Bogotá
FOTO: Policía

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
03:05 p. m.
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Un ataque con un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía Nacional se registró en la mañana de este 7 de octubre en Popayán, Cauca.

El hecho dejó dos uniformados lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

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De acuerdo con el comunicado entregado por la Policía, los hechos ocurrieron hacia las 10:15 de la mañana, en el sector de la calle 18 con carrera 3, en el barrio Santa Mónica.

Según la información preliminar, el artefacto explosivo habría sido instalado a un costado de la vía y posteriormente activado cuando la patrulla policial motorizada transitaba por el lugar.

Como consecuencia de la detonación, dos uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Por el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Video del atentado

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto del ataque. Las imágenes dejan ver cuando los dos uniformados se movilizaban en su moto y cuando avanzan algunos metros, por la orilla de la vía, detona el atefacto.

Tras el atentado, la Policía Nacional informó que dispuso la apertura inmediata de las investigaciones, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Ofrecen recompensa de hasta $20 millones

Ante lo ocurrido, la Administración Municipal de Popayán anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita conducir al paradero de los responsables materiales e intelectuales del ataque.

La Policía Nacional, por su parte, rechazó de manera contundente este tipo de acciones y señaló que representan una amenaza para los integrantes de la Fuerza Pública y para la comunidad.

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