Profesor fue asesinado en Barrancabermeja por robarle una cadena

Lamentablemente, la inseguridad en Colombia genera una nueva víctima, esta vez en el municipio de Barrancabermeja, Santander, luego de que se informara sobre el asesinato de un docente durante un atraco en el barrio San Silvestre al noroccidente de la ciudad.

Se trata de Jorge Pulgarín, un hombre de 62 años que departía con su familia cuando un sujeto le disparó en el cuello por robarle una cadena. La muerte del profesor de química se produjo de inmediato.

Detalles del homicidio en Barrancabermeja

El profesor se encontraba con su familia cuando dos sicarios en moto llegaron hasta el lugar y le arrebataron una cadena que portaba. Según sus familiares, Pulgarín le gritó al delincuente que la cadena no era de oro, hecho que causó que el delincuente regresara al sitio para atacarlo con arma de fuego.

“Una persona desciende de la motocicleta y le quita la cadena, posteriormente, cuando se va a marchar, el profesor le dice algo, esta persona se regresa tienen una discusión y el delincuente acciona su arma de fuego contra él, causándole la perdida de la vida”, dijo el coronel Alexander Sánchez,

Por su parte, Luis Carlos Pulgarín, hermano de la víctima, aseguró: “Nos dicen que van a brindar una recompensa, sabemos que esto no nos va a devolver la vida de mi hermano, sabemos que esto no nos va a parar el dolor que tenemos, pero que se debe de hacer para ver si paramos esta situación que estamos viviendo. No se puede salir a la calle, ni a la puerta de la casa”.

Recompensa por el asesinato

Ante el terrible suceso, los habitantes de Barrancabermeja manifestaron no sentirse seguros en las calles, razón por la que exigieron a las autoridades más control en los territorios.

Amigos, familiares y la comunidad educativa donde trabajaba el profesor Pulgarín realizaron un acto de presencia frente a la Alcaldía exigiendo que se haga justicia. Las autoridades ofrecieron 50 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables de este homicidio.

“Preocupado por la situación de inseguridad que se está viviendo en Barrancabermeja, cada día crecen más los hurtos y homicidios”, manifestó Fernando Pacheco, líder comunitario.