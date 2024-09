Gobierno Nacional reveló las propuestas para transportadores para el aumento del ACPM

El paro nacional de transportadores en el país por el aumento en las tarifas del diésel en Colombia ya completa, este 5 de septiembre, cuatro días de caos.

El impacto de los bloqueos en las vías no solo ha sido para la economía, sino para el desabastecimiento de alimentos, la pérdida de cosechas de los campesinos, animales muriendo en la intemperie, viajeros no que no pueden llegar a sus destinos, niños sin clase, la escasez de combustible, entre otros más.

En medio de la tensa situación, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad para evaluar lo que está ocurriendo por los bloqueos y se conocieron cuáles son las propuestas sobre la mesa para el gremio.

Propuestas del Gobierno Nacional para aumento del ACPM

Se planteará hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. Se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. El recambio de camiones en la chatarrización se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de flota De las 3.000 empresas intermediarias de carga se ha encontrado que más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Esas empresas serán investigadas por las Superintendencias y la Dian ⁠El precio del diésel subirá gradualmente, de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero.

Transportadores se niegan al aumento de más de $100 mensual

En la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional discute las propuestas para intentar concertar un acuerdo con el gremio de transportadores que se niega a levantar el paro que ha colapsado en los últimos días al país.

Los bloqueos se desataron por el aumento del ACPM que a través de una resolución comenzó a regir desde el 31 de agosto en $1.904.

La propuesta del Gobierno se basa en subir un total $800 pesos este año, de manera escalonada, en $200 mensuales.

Sin embargo, el gremio de transportadores se mantiene en su posición de un incremento de $100 mensual que sería de $400 en 2024.

Se espera que en las próximas horas ambas partes lleguen a un acuerdo, puesto que las consecuencias de los bloqueos se agudizan con el paso de las horas.