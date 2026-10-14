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Un pequeño hincha y su familia viajaron 18 horas para ver jugar a Millonarios y el partido fue cancelado: esta es la historia

El niño de 8 años ahorró durante seis meses junto a sus padres para cumplir su sueño de conocer El Campín.

Valentina Bernal

octubre 14 de 2026
07:11 p. m.
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Andrés Fernando, un niño de 8 años de Puerto Asís, Putumayo, emprendió junto a sus padres un viaje de aproximadamente 18 horas hasta Bogotá para cumplir uno de sus mayores deseos: ver jugar a Millonarios en el estadio El Campín.

Lo que comenzó como un regalo de cumpleaños preparado con meses de anticipación terminó en tristeza. Después de ahorrar durante medio año y organizar los detalles del desplazamiento, la familia llegó a la capital con la ilusión de vivir por primera vez la experiencia de alentar al equipo de sus amores desde las tribunas. Sin embargo, a pocos minutos del inicio del encuentro, se enteraron de que el partido había sido cancelado.

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La historia se conoció a través de un video que circuló en redes sociales y despertó la solidaridad de numerosos hinchas.

Un sueño que comenzó con una ilusión familiar

Jhorman Ángel, padre de Andrés, contó que el deseo de ver a Millonarios también tiene un significado especial en su propia historia. Cuando era niño, soñaba con asistir a un clásico entre Millonarios y Santa Fe junto a su padre, pero nunca pudo hacerlo realidad porque él falleció.

Con el paso de los años, su hijo comenzó a interesarse por el fútbol y a seguir al equipo capitalino. Andrés repetía que quería viajar a Bogotá, conocer El Campín y ver jugar a Millonarios en directo.

A comienzos de este año, sus padres decidieron organizar el viaje. Su esposa comenzó a buscar las entradas, pues conseguirlas con poca anticipación representaba una dificultad para una familia que debía desplazarse desde Putumayo.

Una vez aseguraron la boleta, empezaron a separar parte de sus ingresos para cubrir los gastos del transporte y la estadía en la capital.

La sorpresa llegó en septiembre, cuando Andrés cumplió años. Su madre le entregó la entrada como si fuera un diploma, en un momento que quedó grabado en video y que posteriormente se difundió en redes sociales. Para el niño, aquel regalo significaba que finalmente conocería el estadio y vería jugar a su equipo.

¿Qué fue lo que ocurrió con la ilusión de ver el partido?

La familia emprendió el recorrido desde Puerto Asís y llegó al estadio aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Según relató Jhorman, todo transcurría con normalidad: los hinchas cantaban, el ambiente era de celebración y Andrés esperaba con entusiasmo el comienzo del encuentro.

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Aunque habían escuchado rumores sobre un posible aplazamiento, creían que podía estar relacionado con las condiciones climáticas. Por eso, continuaron con sus planes sin imaginar que el viaje terminaría de esa manera.

Cuando faltaban pocos minutos para el inicio, conocieron la noticia de la cancelación. La emoción que el pequeño había acumulado durante meses se transformó en tristeza.

Para sus padres, el momento también fue doloroso. No se trataba únicamente del dinero invertido, sino del esfuerzo familiar, las horas de carretera y la ilusión de entregarle a su hijo una experiencia que recordaría durante toda su vida.

¿Qué pasó cuando se viralizó la historia?

Tras conocerse la historia, varios aficionados expresaron su apoyo a Andrés y a sus padres a través de las redes sociales.

Jhorman agradeció los mensajes de solidaridad que recibieron durante este difícil momento y destacó el respaldo de quienes se conmovieron con la situación del niño.

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Sin embargo, también cuestionó lo ocurrido y pidió que se tenga en cuenta el esfuerzo de las personas que viajan desde otras regiones para asistir a un partido de fútbol. Para familias como la suya, estos desplazamientos requieren meses de planeación y sacrificios económicos.

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