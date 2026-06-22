¿Qué pasará con el Metro de Bogotá tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

Tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, comenzaron las reacciones de mandatarios regionales y locales frente a la relación que tendrán con el nuevo Gobierno Nacional.

Uno de los pronunciamientos más esperados era el del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, debido a los grandes proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en la capital y que requieren articulación con la Nación para garantizar su continuidad y financiación.

¿Qué espera el alcalde Galán con la victoria de De La Espriella?

Carlos Galán aseguró que la administración distrital está preparada para trabajar de la mano con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El alcalde destacó que Bogotá tiene importantes proyectos en marcha y expresó su confianza en que la nueva administración nacional respalde las iniciativas que actualmente impulsa la ciudad.

Según señaló, la prioridad será mantener una relación de cooperación institucional que permita avanzar en obras consideradas estratégicas para la capital.

¿Qué proyectos espera impulsar la Alcaldía con apoyo nacional?

Entre las iniciativas mencionadas por Galán aparece la segunda línea del Metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de la ciudad.

El mandatario indicó que espera que el nuevo gobierno continúe acompañando este proceso y otras obras que hacen parte de la agenda de desarrollo de la capital.

Para la Alcaldía, el respaldo del Gobierno Nacional será fundamental para sacar adelante proyectos que demandan coordinación entre distintas entidades.

¿Qué papel tendría el vicepresidente José Manuel Restrepo?

Durante su pronunciamiento, Galán destacó la participación que ha tenido José Manuel Restrepo en procesos relacionados con la segunda línea del Metro.

Según explicó, el hoy vicepresidente conoce de cerca los retos que enfrenta Bogotá y las iniciativas que actualmente se encuentran en ejecución.

Por esa razón, manifestó confianza en que exista una interlocución fluida entre el Distrito y el nuevo gobierno.

Finalmente, el alcalde afirmó que existe optimismo frente a la posibilidad de construir una agenda conjunta con la administración de Abelardo de la Espriell y aseguró que espera trabajar en equipo para avanzar en los proyectos que Bogotá busca consolidar durante los próximos años.