CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué pasará con el Metro de Bogotá tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

El alcalde de Bogotá expresó su expectativa de obtener apoyo para obras estratégicas como la segunda línea del Metro.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, comenzaron las reacciones de mandatarios regionales y locales frente a la relación que tendrán con el nuevo Gobierno Nacional.

Cepeda responde a la polémica frase de De la Espriella sobre que “'El Tigre' todavía puede morder más duro”: esto dijo
RELACIONADO

Cepeda responde a la polémica frase de De la Espriella sobre que “'El Tigre' todavía puede morder más duro”: esto dijo

Uno de los pronunciamientos más esperados era el del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, debido a los grandes proyectos de infraestructura que actualmente se desarrollan en la capital y que requieren articulación con la Nación para garantizar su continuidad y financiación.

¿Qué espera el alcalde Galán con la victoria de De La Espriella?

Carlos Galán aseguró que la administración distrital está preparada para trabajar de la mano con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El alcalde destacó que Bogotá tiene importantes proyectos en marcha y expresó su confianza en que la nueva administración nacional respalde las iniciativas que actualmente impulsa la ciudad.

Según señaló, la prioridad será mantener una relación de cooperación institucional que permita avanzar en obras consideradas estratégicas para la capital.

¿Qué proyectos espera impulsar la Alcaldía con apoyo nacional?

Entre las iniciativas mencionadas por Galán aparece la segunda línea del Metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de la ciudad.

El mandatario indicó que espera que el nuevo gobierno continúe acompañando este proceso y otras obras que hacen parte de la agenda de desarrollo de la capital.

Para la Alcaldía, el respaldo del Gobierno Nacional será fundamental para sacar adelante proyectos que demandan coordinación entre distintas entidades.

¿Qué papel tendría el vicepresidente José Manuel Restrepo?

Durante su pronunciamiento, Galán destacó la participación que ha tenido José Manuel Restrepo en procesos relacionados con la segunda línea del Metro.

VIDEO | Fuerte grabación mostró un presunto secuestro en Cajibío: víctima fue subida a una moto
RELACIONADO

VIDEO | Fuerte grabación mostró un presunto secuestro en Cajibío: víctima fue subida a una moto

Según explicó, el hoy vicepresidente conoce de cerca los retos que enfrenta Bogotá y las iniciativas que actualmente se encuentran en ejecución.

Por esa razón, manifestó confianza en que exista una interlocución fluida entre el Distrito y el nuevo gobierno.

Finalmente, el alcalde afirmó que existe optimismo frente a la posibilidad de construir una agenda conjunta con la administración de Abelardo de la Espriell y aseguró que espera trabajar en equipo para avanzar en los proyectos que Bogotá busca consolidar durante los próximos años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿En qué va el proceso de escrutinio de las elecciones de segunda vuelta y qué falta?

Gustavo Petro

¿Habrá empalme de Gobierno entre el presidente Petro y Abelardo de la Espriella?

Registraduría Nacional de Colombia

Registrador Penagos respondió sobre cuestionamientos del presidente Petro en las elecciones

Otras Noticias

Comercio

Alerta en Colombia: Más de 3.000 fraudes en compra de motos por falsos concesionarios

Los delincuentes ahora utilizan Google, WhatsApp y páginas web falsas para suplantar concesionarios y marcas reconocidas.

Brasil

Se conoció video inédito de mujer que murió haciendo bungee en Brasil

La mujer cayó a un vacío de aproximadamente 40 metros.

Mundial de fútbol

Selección Colombia: esta sería la formación titular que enfrentará al Congo por el Mundial de 2026

Abelardo de la Espriella

Ella fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Cuidado personal

Inseguridad y teléfonos: ¿cómo estos dispositivos están afectando el relacionamiento entre padres e hijos?