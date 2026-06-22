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VIDEO | Fuerte grabación mostró un presunto secuestro en Cajibío: víctima fue subida a una moto

Cámara de seguridad registró el momento en que cuatro sujetos armados obligaron a un hombre a subir a una motocicleta.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
07:01 p. m.
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Un video de seguridad dejó ver cómo cuatro hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas, llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado en el perímetro urbano, intimidaron a un ciudadano y se lo llevaron por la fuerza.

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La víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años. Desde el momento de los hechos se desconoce su ubicación.

Hombres en motocicleta habrían secuestrado a un hombre en Cajibío, Cauca

En una vía del casco urbano de Cajibío varias personas transitan con normalidad mientras, a un costado de la carretera, funciona una caseta donde al parecer se comercializan alimentos y bebidas.

Nada parece fuera de lo común hasta que una motocicleta llega al lugar y se estaciona justo frente al establecimiento.

De ella desciende un hombre que viste una camisa verde. El sujeto mantiene puesto el casco y, sin llamar la atención de quienes se encuentran en el sector, camina hacia el interior de la caseta.

¿Qué muestra el video que habría captado el secuestro?

Las imágenes muestran cómo el hombre que había ingresado al establecimiento sale nuevamente, pero esta vez llevando por la fuerza a otra persona.

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Mientras esto sucede, una segunda motocicleta llega al sitio. La situación escala rápidamente cuando uno de los ocupantes de ese vehículo aparece apuntando con una pistola al hombre que está siendo retenido.

La víctima queda rodeada por los sujetos armados, quienes la obligan a abandonar el establecimiento bajo intimidación.

¿Cómo se llevaron a la víctima y quién es la persona?

Una vez logran sacar al hombre de la caseta, los responsables lo conducen hasta la primera motocicleta.

En el video se observa cómo lo obligan a subir al vehículo y, posteriormente, tres personas quedan a bordo de la misma motocicleta. Acto seguido, abandonan el lugar a toda velocidad.

Según la información conocida, los cuatro hombres armados emprendieron la huida hacia una zona rural del municipio.

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Por otro lado, la víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años.

Y lo que se sabe hasta el momento es que desde que fue obligado a subir a la motocicleta y trasladado por los hombres armados, no se conoce información sobre su ubicación.

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