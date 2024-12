"Tenían información nuestra": mujer cuenta como fue atraco a su familia en vivienda de Chía

En la noche del pasado 24 de diciembre se presentó un violento atraco contra una familia en su propia residencia en el municipio de Chía, Cundinamarca. Los criminales lograron el acceso a la vivienda fingiendo ser compradores interesados en los cachorros del criadero operado por las víctimas.

En medio de los hechos, la familia fue amordazada y golpeada dentro de su propio hogar, además un menor de 12 años fue amenazado con un arma de fuego.

Noticias RCN habló con Ginna Beltrán, la madre de la familia y una de las más afectadas físicamente tras ser brutalmente golpeada por los criminales cuando ella presentó resistencia al hurto.

¿Cómo está su estado de salud y el estado de hijo más pequeño?

Mi hijo está bien. Como se pueden dar cuenta mi rostro se ha desinflamado bastante, todavía estoy bastante moreteada. Las heridas físicas van a sanar, vamos a ver las internas.

Usted había denunciado negligencia de las autoridades, ¿cómo va el tema de la investigación y si ya pudo hacerse el examen en Medicina Legal?

Después de que la noticia salió en todos los medios de comunicación, corrió todo el mundo.

Ese día sí corrió Medicina Legal, ese día sí corrió el secretario de Gobierno, ese día sí corrió la Policía, CTI y también gracias a que conozco a una persona que me ayudó con un concejal de aquí de Chía

Ginna, ¿cómo ingresaron esas personas a su casa?

Ellos ingresaron con la excusa de que querían adquirir un cachorro. Efectivamente lo separaron con algo de dinero. Nosotros pues estábamos confiados de que lo iban a comprar, abrimos la puerta de nuestra vivienda.

Entraron un hombre y una mujer primero, yo les mostré el bebé y momentos después, la mujer le dijo al hombre, vaya por el dinero al carro entraron dos personas más nos encañonaron, nos amordazan, amarraron a mi esposo, a mi hijo de 19 años, luego subieron por mi hijo menor de 12 y lo tiraron al piso, lo arrodillaron y le pusieron una pistola en la espalda.

Como yo me resistí, al ver que todo lo que estaba pasando tanto con mi familia como con mis perros me enloquecí, no pudieron como tal sostenerme y se ensañaron conmigo. Me golpearon con el revólver en la cabeza, me dieron patadas en mi cara… en fin se le salió de las manos.

Ellos sabían dónde estaba la caja fuerte, ellos sabían. Tenían información nuestra, demasiada información.

Usted mencionó que les iban a poner algún tipo de vigilancia, ¿qué pasó con eso?

No la han puesto, yo llevo 6 días sin dormir, mis hijos tienen miedo. El más afectado es el de la mitad.

Ginna el alcalde de Chía realizó un consejo extraordinario de seguridad, ¿usted sabe los resultados de ese consejo?

El alcalde no ha hablado con nosotros, el alcalde solamente salió a decir que, según él, el CTI y la Sijin habían estado ese día en nuestra vivienda cuando realmente eso no fue así. Los únicos que actuaron realmente rápido fue la Policía, o sea, de ahí para allá nadie más.

Que supuestamente yo había dicho por miedo que no ingresara ni la Sijin, ni el CTI. Ese día yo me fui por urgencias con mi hijo menor para que me revisaran cómo estaba, mi esposo se quedó aquí y en ningún momento las cámaras registraron que dichas personas que vinieran.

Lo que le está diciendo en el comunicado es completamente falso, el secretario de Gobierno y todo el mundo comenzó a correr fue en el momento en que este caso salió a la luz pública, porque si no en este momento todavía estaríamos acá esperando a que algo pasara.

¿Qué se sabe de la investigación, quiénes están detrás de este robo tan violento a su familia?

De momento ninguno. No sabemos absolutamente nada, tengo entendido que hoy el alcalde tiene un Consejo de Seguridad como para mirar cuáles son los resultados que hay hasta el momento, pero nosotros como tal no tenemos ninguna información.