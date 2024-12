Violento atraco en Chía: esto fue lo que hurtaron delincuentes que amordazaron a una familia

La celebración navideña de una familia en la vereda Fonqueta, en Chía, Cundinamarca, se convirtió en una pesadilla cuando cuatro delincuentes irrumpieron en su hogar la noche del 24 de diciembre.

Bajo el pretexto de comprar un cachorro del criadero familiar, los asaltantes ingresaron a la vivienda y desataron una ola de violencia que dejó a las víctimas amordazadas, golpeadas y atemorizadas.

Todo comenzó alrededor de las 7:15 p. m., cuando un vehículo Spark vinotinto llegó a la residencia. En el auto se transportaban tres personas, entre ellas una mujer, quienes habían concertado previamente una cita para adquirir un cachorro.

Gina, una de las víctimas, narró cómo los delincuentes lograron entrar al inmueble:

Ellos llegaron, les mostré el cachorro y preguntaron si no había uno más pequeño. La mujer que estaba con ellos le dijo al hombre que entrara por el dinero, pero en ese momento aparecieron dos hombres más. Nos amordazaron, nos golpearon y comenzaron a robar todo.

Los asaltantes, que parecían conocer detalles clave de la vivienda, incluidos los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y la ubicación del dinero, sospechosamente actuaron como si alguien cercano les hubiera proporcionado la información.

En cuestión de minutos, la familia fue reducida por los asaltantes, quienes no dudaron en amenazar con armas de fuego. El episodio más aterrador ocurrió cuando uno de los delincuentes subió al segundo piso y obligó al hijo menor de la familia, de tan solo 12 años, a bajar bajo amenazas.

Tomaron a mi hijo menor como rehén, le apuntaron con un arma y me decían que me callara si no quería que mataran a mis hijos o a mi esposo.