Presunto violador de joven dentro de la Universidad Nacional ha sido detenido

En horas de la mañana de este viernes 20 de diciembre se conoció la denuncia de un presunto caso de violación contra una joven al interior de uno de los edificios de la Universidad Nacional. Los hechos fueron denunciados por el profesor Diego Torres.

Una joven, que no es estudiante de la institución, fue presuntamente víctima de una violación. Según las autoridades de la universidad, el evento se produjo en un área abierta donde se llevaba a cabo una fiesta que degeneró en desorden.

El representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, Diego Torres, informó sobre el caótico estado en el que se encontró la universidad al día siguiente, con restos de bebidas alcohólicas esparcidos por el suelo y personas en estado de embriaguez aún presentes.

Lo que dice la Policía sobre el presunto caso de abuso sexual en la Universidad Nacional

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón, aseguró que los hechos habrían sido reportados sobre las 11:30 p. m. por uno de los vigilantes de la universidad que se percató de lo sucedido.

El presunto abusador fue trasladado a la URI de Puente Aranda.

“El cuadrante procede a trasladarlos a la URI de Puente Aranda porque la señorita manifestaba obviamente no conocer al joven, que además, al parecer estaba en estado de alicoramiento [...] Ambos son mayores de edad”, aseguró Gualdrón.

Las autoridades indicaron que no se ha formalizado una denuncia por parte de la víctima, lo cual podría derivar en la libertad del detenido en cuestión.

Además, en la URI se continúa trabajando con docentes y otras autoridades para esclarecer lo ocurrido durante la noche de la fiesta universitaria, que hasta ahora se mantiene bajo escrutinio judicial.

Lo que dice la vicerrectora de la Universidad Nacional sobre presunta violación al interior de la sede Bogotá

Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional informó que la división de vigilancia y seguridad del campus ya ha iniciado actuaciones de acompañamiento a la víctima, y se han hecho los llamados a las autoridades respectivas para que se pueda judicializar al presunto agresor.

El abusador “no es estudiante no es trabajador no es profesor es decir no hace parte de nuestra comunidad universitaria”, aseguró Jiménez.