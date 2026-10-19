CANAL RCN
Colombia Video

Revelan identidad del hombre señalado de asesinar al empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta en Bogotá

En paralelo, las autoridades reportaron la captura de 64 personas por homicidio en operativos realizados en la capital.

Valentina Bernal

octubre 19 de 2026
08:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y de su escolta, ocurrido el pasado 11 de febrero en Bogotá, vuelve a tener una pieza importante de investigación.

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta
RELACIONADO

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta

Este lunes, 19 de octubre, la Policía Metropolitana dio a conocer la identidad del hombre señalado de participar en el crimen y pidió la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo.

¿Quién es el señalado de asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá?

Se trata de Isaac Daniel Rodríguez García, cuyo rostro fue divulgado en un cartel de búsqueda.

Según la información entregada por la institución, el hombre es requerido por su presunta participación en el doble homicidio registrado a las afueras de un gimnasio en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad.

La publicación busca facilitar su identificación y avanzar en su captura.

Asimismo, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, hizo un llamado a los ciudadanos para que aporten información que permita localizar al señalado.

Han capturado a 64 personas por homicidio en Bogotá

Además de revelar el cartel de búsqueda, la Policía Metropolitana entregó un balance de las operaciones adelantadas durante los últimos dos meses contra el homicidio en la capital.

Según el reporte oficial, 64 personas fueron capturadas por este delito, de estas, 60 son hombres y cuatro son mujeres.

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros
RELACIONADO

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros

Entre los detenidos, de acuerdo con las autoridades, hay tres personas señaladas de presuntos feminicidios, así como presuntos sicarios y personas que habrían cometido asesinatos en medio de hechos de intolerancia.

Al día se captura a una persona por homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana señaló que, desde agosto hasta la fecha del reporte, en Bogotá se ha capturado en promedio a un hombre al día por homicidio.

Las autoridades mantienen las acciones operativas para ubicar a los responsables de muertes violentas y avanzar en las investigaciones pendientes.

Verónica Alcocer responde a cinco polémicas: estas son las preguntas que deberá esclarecer la justicia
RELACIONADO

Verónica Alcocer responde a cinco polémicas: estas son las preguntas que deberá esclarecer la justicia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Menor reclutada por las disidencias hace tres años logró escapar de los horrores de la guerra

Procuraduría General de la Nación

Alertan irregularidades en millonario contrato para redes de acueducto y alcantarillado en Arauca

Verónica Alcocer

¿Verónica Alcocer influyó en la compra de los aviones suecos Gripen? Dio tajante respuesta

Otras Noticias

Artistas

Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje

La actriz falleció tras enfrentar un cáncer. Su hermano confirmó la noticia y Dulce María compartió un mensaje de despedida.

Dólar

Dólar en Colombia inicia la semana a la baja: así se cotiza este lunes 19 de octubre de 2026

Conozca el precio de la divisa hoy lunes.

Bogotá

Marithea se coronó bicampeona de la Red Bull Batalla Colombia y representará al país en Lima

Junior de Barranquilla

"Somos bicampeones así les duela": jugador de Junior explotó tras eliminación

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres