Revelan identidad del hombre señalado de asesinar al empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta en Bogotá

El asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y de su escolta, ocurrido el pasado 11 de febrero en Bogotá, vuelve a tener una pieza importante de investigación.

Este lunes, 19 de octubre, la Policía Metropolitana dio a conocer la identidad del hombre señalado de participar en el crimen y pidió la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo.

¿Quién es el señalado de asesinar al empresario Gustavo Aponte en Bogotá?

Se trata de Isaac Daniel Rodríguez García, cuyo rostro fue divulgado en un cartel de búsqueda.

Según la información entregada por la institución, el hombre es requerido por su presunta participación en el doble homicidio registrado a las afueras de un gimnasio en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad.

La publicación busca facilitar su identificación y avanzar en su captura.

Asimismo, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, hizo un llamado a los ciudadanos para que aporten información que permita localizar al señalado.

Han capturado a 64 personas por homicidio en Bogotá

Además de revelar el cartel de búsqueda, la Policía Metropolitana entregó un balance de las operaciones adelantadas durante los últimos dos meses contra el homicidio en la capital.

Según el reporte oficial, 64 personas fueron capturadas por este delito, de estas, 60 son hombres y cuatro son mujeres.

Entre los detenidos, de acuerdo con las autoridades, hay tres personas señaladas de presuntos feminicidios, así como presuntos sicarios y personas que habrían cometido asesinatos en medio de hechos de intolerancia.

Al día se captura a una persona por homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana señaló que, desde agosto hasta la fecha del reporte, en Bogotá se ha capturado en promedio a un hombre al día por homicidio.

Las autoridades mantienen las acciones operativas para ubicar a los responsables de muertes violentas y avanzar en las investigaciones pendientes.