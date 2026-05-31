Abelardo de la Espriella, el ‘outsider’ millonario que se disputa la Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, es un reconocido y controversial abogado que ha amasado una fortuna a través de distintas empresas en importantes sectores como el comercio y la finca raíz.

Este 31 de mayo, de la Espriella sacó a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema y de desprecio por la izquierda.

Con 47 años, el abogado se posicionó en el escenario político con propuestas de derecha. Aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a distintas personalidades del país, incluyendo políticos, narcotraficantes y hasta estrellas de fútbol.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Se trata de un abogado y empresario millonario, practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De la Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad de Florencia, en Italia.

Es padre de cuatro niños y amante del golf, asegura que tiene "los cojones" para gobernar con "mano de hierro" al país con mayor producción de cocaína del mundo.

En sus redes sociales promociona sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa llamada: De la Espriella Style.

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines.

De la Espriella sostiene que vive acorde a los principios judeocristianos. Llegó a considerarse ateo, pero dice que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios.

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El próximo 21 de junio, el ‘outsider’ enfrentará al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella se considera una persona aguerrida, dispuesta a hacer un sacrificio por la patria.

Su objetivo es que el Estado sea manejado por gente que en su vida ha creado riqueza.

En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que la política necesita más empresarios y menos políticos.

En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Antes de aspirar a la presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

En la carrera presidencial ha sido criticado por declaraciones tildadas de machistas y homofóbicas que no afectaron su popularidad.

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles en las que los presos estén a "diez pisos bajo tierra (…) y alimentados con pan y agua".

Hasta ahora, el abogado se ha desmarcado de la derecha tradicional capitaneada por el influyente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya candidata naufragó en la primera vuelta.