Ella es la joven que habría drogado con escopolamina a un médico para robarlo en Bogotá

El pasado 20 de noviembre comenzó la seductora aventura de un médico con una joven en Bogotá, a través de una aplicación de citas. En los perfiles de las cuentas habían fotografías que los llevaron a hacer match.

La mujer de unos 25 años, de piel trigueña y cabello largo y oscuro llevaron al médico a enfocar su atención en ella. Comenzaron los intercambios de mensajes hasta que quedó en evidencia el insistente interés de la joven en conocer al hombre detrás de la pantalla.

Coqueteos y una cita fueron clave para que la mujer, con antecedentes de una práctica criminal particular, determinara que el profesional de la salud sería su nueva víctima. Aunque su insistencia en que se vieran por primera vez en la casa del médico causó cierta sospecha, la inteligente persuación lo llevó a despejar esos pensamientos para esperarla en su apartamento en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Este apenas era el comienzo de un trago amargo.

En contexto: Médico fue drogado y robado en su apartamento por una mujer que conoció en app de citas

¿Quién era la mujer que drogó y robó médico en Bogotá?

Se trata de una joven de unos 25 años que, presuntamente, ya tenía experiencia en este accionar criminal. Como Laura Uribe se identificaba en su perfil de la aplicación de citas donde conoció al médico que se convirtió en su nueva víctima.

Delgada, de estatura media, cabello largo, liso y oscuro, la mujer que se hacía llamar 'Laura' utilizaba su belleza y sus encantos para seducir a sus víctimas con el claro objetivo de ingresar sin problemas a las residencias de estos hombres.

Al concretar la cita en la que 'Laura' iría al apartamento del médico, el hombre se encontró con una mujer atractiva que vestía un pantalón blanco y una corta blusa color rosa.

Luego de compartir un buen rato y de consumir algunas bebidas, como lo confirmó la Policía, el hombre terminó ingiriendo, bajo engaño, una sustancia conocida como escopolamina, donde perdió prácticamente la consciencia y le habría permitido a la joven apoderarse de una computadora, dos celulares y sus tarjetas de banco.

La mujer fue sorprendida por la vigilancia del conjunto que evidenció una actitud sospechosa. La Policía fue alertada y la joven capturada y puesta a disposicón de la Fiscalía.

Vea también: Los chats y audios de la mujer que escopolaminó a médico para robarlo en Bogotá

Chats y audios al médico que fue drogado en Bogotá

En las conversaciones entre el médico y la mujer se notaba una especial insistencia en que esa primera cita se diera en la casa del hombre. Los mensajes que intercambiaban así lo demuestran:

Laura: Hola, cómo estás

Laura: Hola, cómo vas, te gustaría que nos conociéramos

Médico: Lindas cejas

Médico: Ojalá las pudiera conocer

Médico: Dime, en qué parte de Bogotá vives

Laura: En Castilla. ¿Y tú?

Médico: Hablemos por WhatsApp. ¿Puedes hoy? Si quieres te recojo y vamos a comer

Médico: Acabo de salir del gym y mañana no madrugo

En las llamadas y audios queda claro que la mujer persuadió al médico hasta que finalmente aceptó que se vieran en su apartamento.

Laura: ¿Qué vamos a hacer? Porque pues yo voy a donde mi prima, o dime si me recoges

Laura: Por eso te dije, o sea, ya me hiciste arreglar y todo y me estás diciendo ahora que dejemos así.