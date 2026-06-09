CANAL RCN
Colombia

Reabrieron aeropuerto de Popayán tras cierre por actividad del volcán Puracé

La restricción preventiva había afectado varias rutas del suroccidente del país.

Aeropuerto de Popayán
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

junio 09 de 2026
10:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de varias horas de incertidumbre para viajeros y aerolíneas, la Aeronáutica Civil anunció la reapertura de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, Cauca.

La terminal había sido cerrada temporalmente como medida preventiva debido a la actividad registrada en el volcán Puracé, situación que obligó a las autoridades aeronáuticas a evaluar permanentemente las condiciones de seguridad para la navegación aérea.

VIDEO | Cabecillas de 'Los Costeños' fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO | Cabecillas de 'Los Costeños' fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de Barranquilla

Tras nuevos análisis técnicos y reportes especializados, la entidad concluyó que existen las condiciones necesarias para reanudar los vuelos de manera segura.

¿Por qué había sido cerrado el aeropuerto de Popayán?

La suspensión de operaciones obedeció a una medida de prevención adoptada por la Aeronáutica Civil ante la actividad del volcán Puracé.

Según explicó la entidad, la principal preocupación estaba relacionada con la presencia de partículas de ceniza volcánica en la atmósfera, las cuales representan un riesgo para las aeronaves.

La ingesta de ceniza por parte de los motores puede afectar su funcionamiento y comprometer la seguridad de los vuelos, razón por la que se decidió restringir temporalmente las operaciones mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

¿Qué permitió la reapertura de la terminal aérea?

La Aerocivil informó que la decisión se tomó después de evaluar distintos reportes técnicos y verificar que las condiciones operacionales eran seguras.

Conductor pasó a toda velocidad por encima de un joven discapacitado en Bogotá y huyó sin auxiliarlo
RELACIONADO

Conductor pasó a toda velocidad por encima de un joven discapacitado en Bogotá y huyó sin auxiliarlo

Para ello fueron fundamentales los análisis emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y por el Servicio Geológico Colombiano, entidades encargadas de monitorear el comportamiento del fenómeno.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, el seguimiento sobre la zona continúa debido a que la actividad volcánica puede presentar variaciones y episodios intermitentes.

¿Qué rutas resultaron afectadas por el cierre?

La restricción temporal tuvo impacto sobre cinco rutas comerciales y alteró varios procedimientos de aproximación y salida en el suroccidente.

Las afectaciones alcanzaron operaciones desde y hacia ciudades como Cali, Puerto Asís y Florencia, además de conexiones aéreas que involucran a los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Aunque las operaciones ya fueron restablecidas, las autoridades advierten que todavía podrían registrarse algunos ajustes mientras se normaliza completamente el flujo aéreo.

¿Qué recomendaciones hicieron a los viajeros?

Con la reapertura del aeropuerto, la Aerocivil pidió tranquilidad a los usuarios y recomendó mantenerse en contacto permanente con las aerolíneas.

La entidad explicó que, debido al proceso de estabilización de las rutas y a la evolución del fenómeno natural, podrían registrarse modificaciones en los itinerarios o algunas demoras operacionales.

Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta
RELACIONADO

Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

Por ello, los pasajeros deberán verificar constantemente el estado de sus vuelos antes de desplazarse hacia la terminal aérea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Así fue capturado un hombre en Transmilenio con un kilo de marihuana en el Portal de Suba

Cárceles en Colombia

VIDEO | Cabecillas de 'Los Costeños' fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de Barranquilla

Elecciones presidenciales 2026

Carlos Carrillo se suma a la campaña de Iván Cepeda y marca distancia de los errores del gobierno Petro

Otras Noticias

Redes sociales

Crecen los rumores: Tebi Bernal, finalista de La Casa de los Famosos, habría sido visto con su expareja

El finalista de la tercera temporada ha generado polémica tras aparecer en redes, al parecer, en compañía de la modelo.

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos habló de Millonarios tras perder la final contra Junior

Alfredo Morelos respondió sobre Millonarios tras perder la final con Nacional ante Junior.

Dólar

El dólar arrancó la semana con cambios: así amaneció la divisa este 9 de junio en Colombia

Accidente aéreo

VIDEO I Jet privado que explotó al aterrizar en República Dominicana dejó dos muertos

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes