Reabrieron aeropuerto de Popayán tras cierre por actividad del volcán Puracé

Después de varias horas de incertidumbre para viajeros y aerolíneas, la Aeronáutica Civil anunció la reapertura de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, Cauca.

La terminal había sido cerrada temporalmente como medida preventiva debido a la actividad registrada en el volcán Puracé, situación que obligó a las autoridades aeronáuticas a evaluar permanentemente las condiciones de seguridad para la navegación aérea.

Tras nuevos análisis técnicos y reportes especializados, la entidad concluyó que existen las condiciones necesarias para reanudar los vuelos de manera segura.

¿Por qué había sido cerrado el aeropuerto de Popayán?

La suspensión de operaciones obedeció a una medida de prevención adoptada por la Aeronáutica Civil ante la actividad del volcán Puracé.

Según explicó la entidad, la principal preocupación estaba relacionada con la presencia de partículas de ceniza volcánica en la atmósfera, las cuales representan un riesgo para las aeronaves.

La ingesta de ceniza por parte de los motores puede afectar su funcionamiento y comprometer la seguridad de los vuelos, razón por la que se decidió restringir temporalmente las operaciones mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

¿Qué permitió la reapertura de la terminal aérea?

La Aerocivil informó que la decisión se tomó después de evaluar distintos reportes técnicos y verificar que las condiciones operacionales eran seguras.

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Para ello fueron fundamentales los análisis emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y por el Servicio Geológico Colombiano, entidades encargadas de monitorear el comportamiento del fenómeno.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, el seguimiento sobre la zona continúa debido a que la actividad volcánica puede presentar variaciones y episodios intermitentes.

¿Qué rutas resultaron afectadas por el cierre?

La restricción temporal tuvo impacto sobre cinco rutas comerciales y alteró varios procedimientos de aproximación y salida en el suroccidente.

Las afectaciones alcanzaron operaciones desde y hacia ciudades como Cali, Puerto Asís y Florencia, además de conexiones aéreas que involucran a los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Aunque las operaciones ya fueron restablecidas, las autoridades advierten que todavía podrían registrarse algunos ajustes mientras se normaliza completamente el flujo aéreo.

¿Qué recomendaciones hicieron a los viajeros?

Con la reapertura del aeropuerto, la Aerocivil pidió tranquilidad a los usuarios y recomendó mantenerse en contacto permanente con las aerolíneas.

La entidad explicó que, debido al proceso de estabilización de las rutas y a la evolución del fenómeno natural, podrían registrarse modificaciones en los itinerarios o algunas demoras operacionales.

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Por ello, los pasajeros deberán verificar constantemente el estado de sus vuelos antes de desplazarse hacia la terminal aérea.