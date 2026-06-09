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VIDEO | Cabecillas de 'Los Costeños' fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de Barranquilla

El Inpec ya abrió una investigación para establecer responsabilidades.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
08:34 a. m.
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Salieron a la luz unos videos grabados al interior de un centro penitenciario de Barranquilla que pusieron nuevamente en debate los controles existentes dentro de los establecimientos de reclusión.

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Las imágenes involucran a alias Emiro y alias Camilo, señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal Los Costeños, organización investigada por delitos como extorsión y homicidio en la región Caribe.

Presos fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de Barranquilla

Las grabaciones, que circularon a través de redes sociales, muestran lo que aparenta ser una celebración realizada dentro de la cárcel El Bosque de Barranquilla.

En los videos se observa a varios privados de la libertad compartiendo en un ambiente festivo, mientras aparecen elementos que están prohibidos dentro de los centros penitenciarios, como teléfonos celulares y lo que serían bebidas alcohólicas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que el material audiovisual habría sido publicado desde las propias redes sociales de uno de los internos involucrados.

¿Quiénes son los reclusos que aparecen en el video celebrando?

Según la información conocida hasta ahora, los protagonistas de las grabaciones serían alias Emiro y alias Camilo, dos hombres señalados de integrar la banda criminal Los Costeños.

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Esta organización ha sido vinculada por las autoridades a múltiples hechos relacionados con extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas.

¿Qué ha dicho el Inpec sobre el video de los presos celebrando en Barranquilla?

Tras conocerse el material, el Inpec inició una investigación formal para determinar cómo fueron grabados los videos y quién permitió que ocurrieran estos hechos dentro de la prisión.

Las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad, posibles actos de complicidad o irregularidades relacionadas con el ingreso y uso de elementos prohibidos.

Asimismo, se intentará esclarecer cómo los internos tuvieron acceso a dispositivos de comunicación y de qué manera lograron publicar el contenido en plataformas digitales.

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