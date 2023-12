Así reaccionaron diferentes sectores al aumento del salario mínimo para el 2024

Diferentes sectores reaccionaron a la decisión del Gobierno Nacional de aumentar en un 12 % el salario mínimo para el 2024. El valor del salario quedará en $1.300.000 y el auxilio de transporte aumentará en un 15 %, es decir, $162.000.

Pese a que no todos los trabajadores se les paga el auxilio, quienes sí lo reciban les pagarán un valor total de $1.462.000.

Empresarios expresan desacuerdo con el aumento

Diferentes sectores han reaccionado a la decisión del presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre el aumento del salario.

Por su parte, en el empresariado no lo tomaron tan bien. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que esperaban que la cifra de aumento fuera menor debido a factores como la actividad económica, el desempleo y la tasa de interés del Banco de la República.

“Hubiéramos creído que la cifra debería ser un poco menor que la definida por el Gobierno. Esperamos que en 2024 sea un año bueno para la economía colombiana y para las familias y las empresas colombianas”, aseguró Mac Master.

Fenalco expresó que la decisión tomada por el Gobierno va en contravía a lo que necesita económicamente el país.

“Es un aumento exagerado teniendo en cuenta la productividad negativa y la inflación esperada del 9,4 %. El incremento generará más informalidad y le impedirá al Banco de la República continuar bajando las tasas de interés, por los efectos inflacionarios que una decisión de esta magnitud traerá”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Otros sectores empresariales como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Asobancaria y Acopi también expresaron su inconformismo.

“Los argumentos en contra de la inflación, las altas tasas de interés y el desempleo no fueron acogidos por los demás integrantes de la comisión. Expresamos nuestra preocupación sobre las consecuencias que pueda tener el incremento decretado en términos de recuperación económica e inflación que afecte los hogares colombianos”, aseguraron en un comunicado.

Sector político también reacciona a la decisión

Diferentes personalidades políticas también reaccionaron a la decisión. Uno de ellos fue el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.

“Último día hábil de 2023 y no hay resolución sobre aumento de la UPC para 2024; subirá con IPC y por debajo del salario mínimo. Aunque hay resolución con inclusión de tecnologías y enfermedades en el PBS, prima de aseguramiento no crece en términos reales. La “crisis explicita””, expresó Forero.

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, aseguró: “El Gobierno y nuestra bancada respaldan el crecimiento real de los salarios de los trabajadores por encima del 12%. Necesitamos garantizar salarios dignos para las más amplias mayorías”.

La senadora de Comunes, Sandra Ramírez, expresó: “Lamentable que el empresariado de este país sea tan indolente con la clase trabajadora, que en últimas es quien les produce la riqueza a ellos y al país. No es justo que no hayan hecho una propuesta para el salario mínimo. Será el presidente por decreto quien lo defina y el ataque no se hará esperar. ¿Acaso fue una estrategia?”.

La representante del Pacto, Alexandra Vásquez, manifestó: “Un aumento del 12% del salario mínimo en el país es una decisión acertada por parte del gobierno nacional, vemos que, en caso de que este fuera mayor, esto podría tener consecuencias en la inflación”.