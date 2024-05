Feminicidios en Colombia: ¿Qué se está haciendo frente a la violencia contra la mujer?

En horas de la tarde del 29 de mayo, ocurrió un caso de feminicidio en Bogotá. Una mujer fue asesinada por su expareja sentimental en un centro comercial al norte.

Según revelaron las autoridades, el sujeto llegó hasta el lugar de trabajo de la mujer, quien era vigilante.

Luego de tener una discusión, el hombre sacó un arma cortopunzante y agredió en múltiples ocasiones a la mujer. Ella intentó repeler el ataque, pero dada la gravedad de las heridas, falleció. El responsable se autolesionó y fue llevado a un centro médico.

La mujer era oriunda de Atlántico y tenía hijos menores de edad. Su familia pidió que la justicia esclarezca los hechos y capture al feminicida.

En la Mesa Ancha analizamos este hecho. ¿En Colombia se están tomando en serio los ataques contra las mujeres?

En Bogotá es un poco más fácil hacerle seguimiento a estos casos, pero no es así en las regiones. ¿Por qué?

Juana Afanador:

“Eso es un tema fundamental, la violencia contra las mujeres no se toma en serio. Vivimos en un sistema patriarcal. Empecemos por el sistema judicial. Los jueces y fiscales en su mayoría son hombres que no se toman en serio este tipo de violencias. Muchas veces en estos casos ya ha habido actitudes violentas y diferentes formas de violencia. Existen las violencias psicológica, económica y patrimonial, que muchas mujeres ni siquiera saben que la están viviendo ni tienen las herramientas que tienen para reconocerlas. Son violencias normalizadas”.

“Me parece muy diciente que la comandante de la Línea Púrpura hable de un ‘crimen pasional’. No, eso no es un caso pasional. Así era como se hablaba antes de la violencia hacia las mujeres. La mayoría de estos crimines son cometidos de manera organizada. El feminicida prepara el acto, sabe cómo matarla. Esto no es un momento aislado”.

“El detonante casi siempre es que el hombre decide matar a la mujer porque ella decide dejar de estar con él. ¿Por qué? En esta sociedad, no en Colombia, sino en el mundo; la vida de las mujeres ha valido menos. Cuando un hombre mata a una mujer lo hace con un exceso de violencia”.

Jorge Iván Cuervo:

“Bogotá es una de las ciudades donde hay una ruta de protección, pero parece ser que cuando el feminicida decide atacar, parecería no haber recursos. El miedo que eso puede implicar, que le pueden informar a la Policía y entidades, pero si el feminicida quiere cumplir con su hecho, parecería que no habría forma de evitarlo".

Julio César Iglesias:

“Todos tenemos un papel en esta situación. La gente dice que es un hecho de pareja. A ver, hay asuntos de pareja, pero cuando hablamos de violencia o amenaza de violencia, es la responsabilidad de cualquier persona alertar, denunciar, hablar, no quedarnos callados si vemos que a alguien lo están maltratando”.

“No creo que este sujeto haya tenido una relación sin violencia y de un momento a otro coger un cuchillo para matarla. Seguramente hubo antecedentes de violencia que quizás ella por el maltrato psicológico no pudo denunciar. A lo mejor los vecinos, amigos y familiares, sí sabían y alguien se quedó callado”.

Juana Afanador:

“Acá hay uno detalles. Por ejemplo, le quitó la cédula, eso es violencia. Usted sin la cédula no puede ir a denunciar ante la comisaría. Que no le dé plata ni le permita trabajar, ese es otro tipo de violencia. Cuando también hace que ella se sienta culpable por las violencias, eso es una alerta".

Ella se separó de él el domingo, ¿eso debió generar algún tipo de alerta?

Jorge Iván Cuervo:

“Es muy curioso que en esos casos son exparejas. Es como si las castigaran por el hecho de terminar una relación cuando puede ser un destino normal”.

Juana Afanador:

“Las mujeres corremos más peligro en nuestras casas que en las calles”.