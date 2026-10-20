Reclutamiento de menores en Colombia aumentó un 84 %: alertan sobre la situación de las niñas

Cifras de la Defensoría del Pueblo coinciden con los hallazgos de un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia.

Grave paronama de reclutamiento en el país: aumentó un 84%

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De acuerdo con los datos, este fenómeno ha aumentado un 84 %. Una de las principales preocupaciones es el reclutamiento de niñas, especialmente menores de 13 años, por parte de grupos armados ilegales.

Noticias RCN conoció el doloroso testimonio de una mujer a quien el ELN le habría arrebatado a sus tres hijos. La primera de ellos murió durante un bombardeo contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

Según contó la mujer, su hija fue secuestrada cuando se dirigía a recibir atención médica debido a una afectación de salud.

Los grupos armados reclutaron a sus tres hijos

“Ella estaba enferma y buscamos una moto prestada y ella se vino para La Angalia. Luego pasaron tres horas y ella ya no nos respondía el teléfono. Nos llamó otro señor y nos dijo que ella no nos iba a responder porque le habían quitado el teléfono y se la llevaron. Cuando el bombardeo ese fue que nos dimos cuenta, seis meses después”, relató.

La mujer también contó que logró recuperar a su segunda hija, quien estaba en poder del mismo grupo armado. Sin embargo, aseguró que la joven regresó con cambios en su comportamiento y que, hasta ahora, no ha logrado conocer todos los detalles de lo que vivió.

“Eso fue de puro pedirle a Dios y a la Virgen. Cuando nos dijeron que la fuéramos a buscar al Zulia, nosotros fuimos y la recogimos. Ella regresó muy diferente y yo le pregunto que por qué, pero ya no dice nada”, manifestó.

Entretanto, su tercer hijo continúa en poder del ELN. La mujer aseguró que no tiene información sobre su paradero desde que se lo llevaron.

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“Desde que se lo llevaron no sabemos dónde está. Desde que se fue no sabemos nada. Tenía 17 y este año cumplió 18”, agregó.

La madre afirmó que vive sumida en la tristeza y que le resulta doloroso ver a otras mujeres atravesar la misma situación, sin saber dónde están sus hijos o si podrán volver a encontrarlos.

Por su parte, las cifras citadas en el informe señalan al Cauca como el departamento con el mayor número de niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas ilegales en Colombia.